Polícia Civil resgata filhotes de arara vendidos ilegalmente no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Animais (DRCA), deflagrou ação policial, na tarde dessa quinta-feira (9/10), para coibir o tráfico de animais silvestres em grupos de aplicativo de mensagens.

Assista vídeo da ação:

As investigações tiveram início após denúncia de uma jovem que apresentou material comprovando negociações ilegais de aves realizadas por um homem em um grupo de WhatsApp.

Com base nas informações, a equipe da DRCA foi até uma agropecuária localizada no Sol Nascente, onde constatou a movimentação suspeita.

No local, foram abordados dois homens que demonstraram envolvimento direto com o comércio ilegal. Durante a vistoria, em um banheiro escuro, dentro de uma caixa fechada sem ventilação, foram encontrados dois filhotes de arara ainda sem penas, em situação de extremo risco, separados da mãe e sem alimentação.

A condição em que os animais foram localizados caracterizou maus-tratos graves, já que a retirada precoce de filhotes do convívio materno compromete diretamente sua sobrevivência, além de configurarem evidências de tráfico de fauna silvestre.

Os homens foram autuados em flagrante por crimes ambientais. Um deles também responderá por exploração do jogo do bicho.

A PCDF seguirá com diligências para identificar e prender os demais envolvidos, incluindo o responsável apontado como proprietário do estabelecimento comercial, bem como o indivíduo que intermediava a venda pelo aplicativo.

Os filhotes de arara foram resgatados e encaminhados ao Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre do Distrito Federal (Hfaus), do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), onde receberão os cuidados necessários para reabilitação.