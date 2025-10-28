28/10/2025
Polícia Civil soluciona furto e recupera objetos de alto valor em Cruzeiro do Sul

O furto aconteceu por volta das 20h, quando o morador e sua esposa estavam ausentes

A Polícia Civil do Acre, por intermédio do Núcleo de Combate a Crimes Patrimoniais (Nepatri), elucidou um caso de furto a residência ocorrido no último sábado, 25 de outubro de 2025, no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. Graças à agilidade da investigação, a Polícia Civil não só identificou o autor do crime, mas também conseguiu recuperar todos os bens subtraídos em menos de 72 horas.

foco do criminoso foi o quarto do casal, de onde foram levados itens de considerável valor financeiro | Foto: Ascom

O furto aconteceu por volta das 20h, quando o morador e sua esposa estavam ausentes. Ao retornar para casa cerca de 1h30 depois, a vítima constatou que a janela lateral da sala havia sido arrombada e o imóvel estava revirado. O foco do criminoso foi o quarto do casal, de onde foram levados itens de considerável valor financeiro e de mercado, incluindo:

– Um notebook gamer Acer Nitro V (Intel Core i5, RTX 4050), avaliado em aproximadamente R$ 5.200.

– Um videogame Xbox 360, com valor estimado em cerca de R$ 1.200.

– Além de bijuterias e um óculos de sol.

Após tomar conhecimento do boletim de ocorrência, a equipe do Nepatri iniciou diligências investigativas minuciosas. O trabalho célere resultou na identificação de I.P.F. como o autor do furto, um indivíduo já conhecido das autoridades pela prática de diversos furtos a residências na cidade.

O suspeito foi localizado na manhã desta terça-feira (28), por volta das 9h. Em sua posse, a Polícia Civil encontrou todos os objetos furtados da residência no Aeroporto Velho, que foram imediatamente recuperados.

Embora I.P.F. não tenha sido detido em flagrante, já que o crime ocorreu três dias antes, ele foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e foi formalmente ouvido sobre o caso. O investigado responderá a mais um processo pelo crime de furto qualificado, reiterando seu histórico criminal.

A colaboração da comunidade é vital. Denúncias anônimas podem ser realizadas pelos canais oficiais da Polícia Civil, contribuindo significativamente para a repressão de práticas criminosas no município.

