Polícia conclui investigação sobre mulher que matou marido fisiculturistas com facada no pescoço

Corpo foi encontrado nu e com 21 perfurações nas escadas do prédio

A Polícia Civil de Santa Catarina finalizou nesta terça-feira (1) as investigações sobre o assassinato do fisiculturista e personal trainer Valter Vargas Aita, de 7 de setembro, em Chapecó, no oeste do estado. O atleta foi encontrado morto nas escadas do prédio onde morava, nu e com 21 perfurações causadas por faca.

A principal suspeita do crime é sua esposa, Andrea Carvalho Aita, que foi presa em flagrante no dia do homicídio e permanece em prisão preventiva. Segundo a polícia, ela esfaqueou Valter ainda enquanto ele acordava, atingindo o pescoço e impedindo qualquer reação. Mesmo gravemente ferido, o fisiculturista tentou escapar, deixando rastros de sangue pelo corredor e escadaria. Testemunhas afirmaram que, em seguida, ele teria recebido novos golpes após perder os sentidos, inclusive seis perfurações no rosto.

Corpo foi encontrado nu e com 21 perfurações nas escadas do prédio/Foto: Reprodução

Laudos periciais confirmaram que a vítima apresentava ferimentos na cabeça, rosto, nuca, tórax, abdômen e membros. A arma utilizada seria uma faca de cozinha de grandes dimensões. Andrea também tinha lesões leves e um corte na mão, compatíveis com o uso da lâmina no ataque, conforme os investigadores.

De acordo com o delegado regional Rodrigo Moura, o caso foi tipificado como homicídio doloso qualificado por motivo fútil e dificuldade de defesa da vítima, o que pode render pena de 12 a 30 anos de prisão em caso de condenação. A polícia também apurou que Andrea já possuía um mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Sul por participação em um latrocínio em 2019, pelo qual foi sentenciada a 15 anos de reclusão.

As investigações apontam ainda que o crime teria sido motivado por ciúmes. Em mensagens trocadas com uma amiga, Andrea dizia acreditar que Valter mantinha outros relacionamentos e chegou a manifestar diversas vezes o desejo de matá-lo. Ela também teria gravado vídeos do marido dormindo e os enviado junto de ameaças, além de perfurar a parede do quarto para observar suas conversas no celular.

Natural de Santa Maria (RS), Valter Aita era um nome conhecido no fisiculturismo. Hexacampeão catarinense, conquistou em 2024 o vice-campeonato em um torneio mundial da World Fitness Federation, uma das entidades mais importantes do esporte.

