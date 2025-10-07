Polícia confirma morte de cantora de rap teria sido ordenada pelo Comando Vermelho

A compositora Laysa Moraes Ferreira, conhecida como MC LaBrysa, foi encontrada morta às margens do Rio Cuiabá, em Mato Grosso, no dia 9 de janeiro, após quase uma semana desaparecida. A polícia investiga se a morte da rapper teria sido ordenada pelo Comando Vermelho. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

MC LaBrysa, natural de Campo Grande, havia se mudado para Cuiabá no ano passado para investir na carreira musical. Além de cantora, trabalhava em uma rede de fast-food. Seu corpo foi encontrado preso a uma lata de tinta com concreto, o que impediu que flutuasse, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

De acordo com o delegado Bruno Abreu, a artista foi jogada no rio ainda viva. O laudo apontou afogamento e presença de areia nos pulmões, indicando que ela respirou enquanto estava no local. A polícia segue investigando o crime e considera que faccionados podem ter ordenado a execução.

Com cerca de oito anos de trajetória, LaBrysa foi vencedora da ‘Batalha Vai Ser Rimando’, promovida pelo cantor Emicida, e também atuava como poetisa e compositora. Sua morte gerou grande comoção entre fãs e amigos na capital de Mato Grosso do Sul.

Após o crime, dezenas de pessoas se reuniram na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, e percorreram a Rua 14 de Julho com cartazes pedindo justiça. Entre as mensagens estavam: “O hip-hop está de luto”, “Justiça por LaBrysa” e o bordão da artista: “LaBrysa, Irrita”.

Antes do corpo ser localizado, amigos perceberam seu desaparecimento e encontraram sua casa aberta, sem sinais de arrombamento e com todos os pertences no local. Campanhas nas redes sociais e buscas intensificadas pela polícia marcaram os dias em que a rapper esteve desaparecida.