21/10/2025
Universo POP
Polícia de São Paulo combate tráfico de drogas

Escrito por Agência Brasil
A Polícia Civil está nas ruas de São Paulo, na manhã desta terça-feira (21), com a Operação Auditoria, para combater criminosos que comandam mais de 80 pontos de tráfico de drogas. Os agentes atuam na capital e também em cidades da região metropolitana como Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes. São 240 policiais cumprindo 38 mandados de prisão e 110 de busca e apreensão.

Segundo comunicado oficial, há pontos de tráfico em que são registrados ganhos superiores a R$ 700 mil em uma semana.

A rede criminosa tem cargos administrativos que cadastra novos membros, fiscaliza e pune aqueles que descumprem regras.

Até o momento, foram presas 16 pessoas e também houve a apreensão de drogas, celulares, dinheiro, documentos e cadernos com anotações sobre as atividades da facção.

Receptação

Numa ação na tarde dessa segunda-feira (20), a Polícia Civil prendeu em flagrante três homens pelos crimes de receptação e associação criminosa na zona leste da capital paulista.

Após investigação de policiais do 30º DP, foram identificados estabelecimentos comerciais na Vila Paranaguá onde havia a adulteração de módulos e receptação de carros roubados.

Três criminosos foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos e módulos veiculares de automóveis roubados ou furtados. Os suspeitos foram encaminhados a uma delegacia.

