Polícia deflagra operação contra suspeitos de divulgar vídeo de noiva flagrada com padre no MT

A Polícia Civil do Mato Grosso deflagrou na manhã desta quinta-feira (16/10) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra os responsáveis pela divulgação nas redes sociais do vídeo que mostra uma jovem de 21 anos flagrada no banheiro do quarto do padre Luciano Braga Simplício, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá (MT).

Segundo a corporação, os alvos da ação são o pai do noivo da jovem, dois amigos do casal e a mulher de um desses amigos, cujos nomes ainda não foram divulgados. A operação aconteceu nas cidades de Nova Maringá e São José do Rio Claro, com quatro mandados cumpridos, sob supervisão do delegado Franklin Aves, titular da Delegacia de São José do Rio Claro, com apoio da Delegacia de Tapurah.

Os investigados podem responder pelos crimes de constrangimento ilegal qualificado, invasão de domicílio, dano qualificado, exposição da intimidade e dano psicológico. A polícia informou que a jovem aparece em estado de choque nas imagens, e que a ação busca apreender celulares, computadores e mídias digitais que possam conter cópias do vídeo.

O caso ganhou repercussão nacional após o noivo da jovem e seu pai arrombassem a porta da casa paroquial, gravando o padre apenas de short, enquanto a mulher tentava se esconder embaixo da pia do banheiro, chorando. No vídeo, é possível ouvir o homem gritar: “Abre a porta! Abre a porta ou a gente derruba!”

Versão do padre

Em áudio enviado aos fiéis, Luciano Braga Simplício negou qualquer envolvimento íntimo com a jovem.

“Ela queria trocar de roupa naquele quarto lá fora. Eu falei que tudo bem. Depois pediu pra tomar banho, e eu autorizei. Quando eu estava no banho, ouvi ela gritar ‘tem gente, tem gente!’”, disse o sacerdote, afirmando que a mulher teria ido à casa paroquial apenas para se trocar após uma atividade religiosa.

Igreja abre investigação

A Diocese de Diamantino confirmou a abertura de uma investigação canônica para apurar a conduta do padre.

“Tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, declarou a instituição.

Pelas normas da Igreja Católica, padres do rito latino são proibidos de manter relacionamentos afetivos ou sexuais, e a quebra do voto de celibato é considerada uma falta grave, passível de suspensão ou afastamento das funções religiosas.