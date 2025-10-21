Polícia descobre cemitério clandestino do CV e acha ossadas. Vídeo

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) deflagraram, na manhã desta terça-feira (21/10), operação no Morro do Jordão, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), para averiguar informações de inteligência que indicam a existência de cemitério clandestino do Comando Vermelho (CV) no local.
As equipes realizaram buscas e levantamento de dados que podem auxiliar nas investigações.
Leia também
-
Clínica é alvo da PF por vender Mounjaro importado clandestinamente
-
Quadrilha que fraudou cartões da Caixa e lucrou milhões é alvo da PF
-
Homem que matou cunhada após desentendimento por balde de água é preso
-
PF prende homem que comprou lotérica para fraudar a Caixa
A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros.
A coluna obteve acesso a imagens que mostram detalhes da operação. No local, os investigadores encontraram um crânio e outras ossadas.
Um buraco profundo também foi localizado no meio da mata.
Veja:
3 imagensFechar modal.1 de 3
O Corpo de Bombeiros participa da operação
Material cedido ao Metrópoles2 de 3
Um buraco profundo foi encontrado na mata
Material cedido ao Metrópoles3 de 3
As investigações apontam que o local era usado como cemitério clandestino do CV
Material cedido ao Metrópoles