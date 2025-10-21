Polícia descobre cemitério clandestino do CV e acha ossadas. Vídeo

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) deflagraram, na manhã desta terça-feira (21/10), operação no Morro do Jordão, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), para averiguar informações de inteligência que indicam a existência de cemitério clandestino do Comando Vermelho (CV) no local.

As equipes realizaram buscas e levantamento de dados que podem auxiliar nas investigações.

A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros.

A coluna obteve acesso a imagens que mostram detalhes da operação. No local, os investigadores encontraram um crânio e outras ossadas.

Um buraco profundo também foi localizado no meio da mata.

Veja:

O Corpo de Bombeiros participa da operação

Um buraco profundo foi encontrado na mata

As investigações apontam que o local era usado como cemitério clandestino do CV

