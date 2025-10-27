27/10/2025
Polícia deve concluir inquérito sobre caso do bebê José Pedro em até 30 dias; equipe será ouvida

O corpo da criança passou por exames cadavéricos no Instituto Médico Legal (IML) nesta segunda-feira (27)

A Polícia Civil do Acre segue apurando as circunstâncias que envolveram o caso do bebê José Pedro, declarado morto na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, e resgatado com sinais vitais horas depois, durante velório no último sábado (25). O inquérito, conduzido pelo Departamento de Investigações Criminais (Deic), tem prazo inicial de 30 dias para ser concluído, podendo ser prorrogado conforme o andamento das investigações.

O bebê morreu às 23h15 de domingo (26) em decorrência de sepse e choque séptico | Foto: Reprodução

Durante coletiva de imprensa, realizada nesta segunda-feira (27), o delegado Alcino Júnior, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que todas as pessoas que tiveram contato com o bebê, entre familiares e profissionais de saúde, serão ouvidas. Ele destacou que a investigação será feita em duas etapas, sendo a primeira para verificar se os protocolos médicos foram seguidos corretamente e a segunda para apurar as circunstâncias da morte.

“A decisão judicial determinou que fôssemos até a maternidade para coletar o prontuário e identificar quem teve acesso e quem atendeu a criança. Todas as pessoas vão ser ouvidas. Agora iniciamos a segunda fase, referente ao óbito efetivo. É praxe nosso ouvir todos que, de alguma forma, tiveram contato com a criança. Estamos encaminhando os prontuários para perícia, que vai verificar tanto o cumprimento dos protocolos quanto a causa da morte, especialmente considerando as 12 horas em que o bebê ficou no necrotério”, afirmou o delegado.

SAIBA MAIS: Polícia investiga se houve falha médica e vai ouvir equipe médica em caso de bebê declarado morto

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o bebê morreu às 23h15 de domingo (26) em decorrência de sepse e choque séptico. O órgão informou ainda que todos os cuidados possíveis foram prestados, mas o quadro clínico era extremamente delicado. Como medida de transparência, a equipe médica que participou do atendimento inicial foi afastada temporariamente enquanto ocorre a apuração interna.

De acordo com o delegado Pedro Paulo Buzolin, coordenador do Deic, o corpo da criança passou por exames cadavéricos no Instituto Médico Legal (IML) nesta segunda-feira (27).

