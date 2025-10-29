Polícia divulga vídeo dos presos em megaoperação nas favelas do RJ

Nesta quarta-feira (29), a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou um vídeo que mostra o momento das prisões e apreensões realizadas durante a megaoperação contra o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão. As imagens revelam agentes fortemente armados conduzindo suspeitos, além de armas e drogas sendo recolhidas durante a ação.

Segundo as forças de segurança, a ofensiva faz parte da Operação Contenção, considerada uma das maiores ações integradas já realizadas no estado. A operação mobilizou milhares de policiais civis e militares com o objetivo de enfraquecer facções criminosas envolvidas em ataques recentes a unidades policiais e ônibus na capital fluminense.

A operação também teve alto número de mortes, o que gerou críticas de organizações de direitos humanos e repercussão em todo o país. Ainda assim, o governo estadual e a cúpula da segurança afirmam que o enfrentamento ao crime continuará de forma rigorosa, destacando que o foco é restabelecer a ordem em regiões dominadas pelo tráfico.

As investigações seguem em andamento, e o material apreendido será periciado para auxiliar na identificação dos responsáveis pelos ataques.