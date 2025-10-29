29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Polícia divulga vídeo dos presos em megaoperação nas favelas do RJ

Imagens mostram suspeitos sendo levados e apreensão de armas e drogas na Penha e no Alemão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Nesta quarta-feira (29), a Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou um vídeo que mostra o momento das prisões e apreensões realizadas durante a megaoperação contra o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão. As imagens revelam agentes fortemente armados conduzindo suspeitos, além de armas e drogas sendo recolhidas durante a ação.

Imagens mostram suspeitos sendo levados e apreensão de armas e drogas na Penha e no Alemão/Foto: Reprodução

Segundo as forças de segurança, a ofensiva faz parte da Operação Contenção, considerada uma das maiores ações integradas já realizadas no estado. A operação mobilizou milhares de policiais civis e militares com o objetivo de enfraquecer facções criminosas envolvidas em ataques recentes a unidades policiais e ônibus na capital fluminense.

A operação também teve alto número de mortes, o que gerou críticas de organizações de direitos humanos e repercussão em todo o país. Ainda assim, o governo estadual e a cúpula da segurança afirmam que o enfrentamento ao crime continuará de forma rigorosa, destacando que o foco é restabelecer a ordem em regiões dominadas pelo tráfico.

Governo promete manter ofensiva intensa mesmo diante de críticas à letalidade/Foto: Reprodução

As investigações seguem em andamento, e o material apreendido será periciado para auxiliar na identificação dos responsáveis pelos ataques.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost