14/10/2025
Polícia diz que SP é “coração” para distribuição de bebidas adulteradas

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil aponta São Paulo como um “ponto central” da concentração de fábricas clandestinas de bebidas, segundo declaração do delegado Ronaldo Sayeg, durante coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira (14/10). De acordo com a autoridade policial, pelo menos seis estados compraram produtos ligados à adulteração com um falsificador paulistano.

Uma operação da Polícia Civil contra a adulteração de bebidas, deflagrada na manhã desta terça, cumpriu 20 mandados de busca e prendeu seis suspeitos de falsificação de bebidas pelo estado. Endereços localizados no interior, litoral e capital paulista foram averiguados.

Durante coletiva de imprensa, o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic, declarou que “São Paulo é um ponto focal” na comercialização das bebidas falsificadas pelo Brasil. A autoridade revelou também que outros seis estados realizaram transações com um falsificador paulista.

“São Paulo é uma espécie de coração que acaba pulsando e mandando esses produtos para outros estados”, explicou o delegado.

Conforme a polícia, foram identificados 13 endereços com bebidas suspeitas de adulteração, na manhã desta terça-feira (14/10). No total, cinco pessoas foram presas suspeitas de adulteração de bebidas, nos municípios de Guarujá, São José dos Campos e na capital paulista. Um sexto suspeito foi preso por porte ilegal de armas e também pode responder por falsificação.

A Polícia Civil esclarece que diversas bebidas adulteradas foram apreendidas, mas ainda não há confirmação da presença de metanol nos produtos. Exames realizados pela perícia devem revelar as propriedades das bebidas.

Metanol em SP

  • Até o momento, há 128 casos suspeitos de intoxicação, sendo 100 em investigação.
  • Cinco mortes confirmadas: três homens — de 54, 46 e 45 anos — residentes da cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco, de 23 anos.
  • Três mortes estão em investigação, sendo uma no município de São Paulo (de 50 anos) e duas em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos).
  • Mais de 21,4 mil garrafas foram apreendidas desde o dia 29/9. Mais de 71,4 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025.
  • Mais de 105,2 mil insumos foram apreendidos.
  • 480 mil rótulos apreendidos desde o dia 29/9. Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano.
  • Mais de 121,8 mil vasilhames vazios apreendidos.
  • Até agora, há 51 pessoas presas; 30, desde o dia 29/9.
  • Foram interditados cautelarmente 15 estabelecimentos.
