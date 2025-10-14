Polícia diz que SP é “coração” para distribuição de bebidas adulteradas

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil aponta São Paulo como um “ponto central” da concentração de fábricas clandestinas de bebidas, segundo declaração do delegado Ronaldo Sayeg, durante coletiva de imprensa, realizada nesta terça-feira (14/10). De acordo com a autoridade policial, pelo menos seis estados compraram produtos ligados à adulteração com um falsificador paulistano.

Uma operação da Polícia Civil contra a adulteração de bebidas, deflagrada na manhã desta terça, cumpriu 20 mandados de busca e prendeu seis suspeitos de falsificação de bebidas pelo estado. Endereços localizados no interior, litoral e capital paulista foram averiguados.

Peritos analisam destilados em SP

Autoridades apreenderam em um mercadinho mais de 40 garrafas de uísque, gin e vodca

Procon participa da operação também

Polícia de SP investiga casos

Um estabelecimento nos Jardins, outro na Mooca, um na Vila Mariana e outro em São Bernardo foram interditados

Entre terça e quarta, foram apreendidas 800 garrafas de bebidas alcoólicas suspeitas de adulteração

Vigilância Sanitária trabalha em conjunto com a Polícia Civil de SP

Duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em intoxicação por metanol

Só nesta terça-feira, 112 garrafas de vodca foram apreendidas em diversos pontos da capital paulista

Os bares estão sendo interditados de maneira cautelar

Operação apreendeu 50 mil garrafas de bebidas adulteradas

Vigilância Sanitária interditou estabelecimentos em SP

Durante coletiva de imprensa, o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Deic, declarou que “São Paulo é um ponto focal” na comercialização das bebidas falsificadas pelo Brasil. A autoridade revelou também que outros seis estados realizaram transações com um falsificador paulista.

“São Paulo é uma espécie de coração que acaba pulsando e mandando esses produtos para outros estados”, explicou o delegado.

Conforme a polícia, foram identificados 13 endereços com bebidas suspeitas de adulteração, na manhã desta terça-feira (14/10). No total, cinco pessoas foram presas suspeitas de adulteração de bebidas, nos municípios de Guarujá, São José dos Campos e na capital paulista. Um sexto suspeito foi preso por porte ilegal de armas e também pode responder por falsificação.

A Polícia Civil esclarece que diversas bebidas adulteradas foram apreendidas, mas ainda não há confirmação da presença de metanol nos produtos. Exames realizados pela perícia devem revelar as propriedades das bebidas.

Metanol em SP