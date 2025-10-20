20/10/2025
Polícia encontra maconha dentro de leão de pelúcia do Proerd durante operação

Quatro pessoas foram presas durante a Operação Rescaldo em Cunha Porã

Uma operação da Polícia Civil em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina, terminou com uma descoberta inusitada nesta sexta-feira (16): uma porção de maconha estava escondida dentro de um leão de pelúcia, símbolo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Durante a ação, denominada Operação Rescaldo, quatro pessoas foram presas em flagrante. Além da droga, o mascote do programa também foi apreendido. Os suspeitos, com idades entre 18 e 22 anos, tinham pequenas quantidades de entorpecentes, possivelmente para revenda, segundo informou o delegado João Luiz Miotto.

Quatro pessoas foram presas durante a Operação Rescaldo em Cunha Porã/Foto: Reprodução

A polícia localizou a droga enquanto cumpria mandados de busca e apreensão na residência de um dos envolvidos. A quantidade exata de maconha encontrada não foi divulgada.

O Proerd, que utiliza o leão de pelúcia como símbolo e costuma distribuí-lo em formações de novas turmas, lamentou o mau uso do material, destacando que o mascote jamais deveria ser associado a práticas ilícitas.

A operação mobilizou cerca de 40 policiais e cumpriu cinco mandados de busca, reforçando a atuação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na região.

