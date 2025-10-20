Polícia encontra maconha dentro de leão de pelúcia do Proerd durante operação

Uma operação da Polícia Civil em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina, terminou com uma descoberta inusitada nesta sexta-feira (16): uma porção de maconha estava escondida dentro de um leão de pelúcia, símbolo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).

Durante a ação, denominada Operação Rescaldo, quatro pessoas foram presas em flagrante. Além da droga, o mascote do programa também foi apreendido. Os suspeitos, com idades entre 18 e 22 anos, tinham pequenas quantidades de entorpecentes, possivelmente para revenda, segundo informou o delegado João Luiz Miotto.

A polícia localizou a droga enquanto cumpria mandados de busca e apreensão na residência de um dos envolvidos. A quantidade exata de maconha encontrada não foi divulgada.

O Proerd, que utiliza o leão de pelúcia como símbolo e costuma distribuí-lo em formações de novas turmas, lamentou o mau uso do material, destacando que o mascote jamais deveria ser associado a práticas ilícitas.

A operação mobilizou cerca de 40 policiais e cumpriu cinco mandados de busca, reforçando a atuação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na região.