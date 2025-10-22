22/10/2025
Polícia encontrou preservativo em poço onde criança foi achada morta

policia-encontrou-preservativo-em-poco-onde-crianca-foi-achada-morta

O encontro do corpo de Ester Izabelle (foto em destaque), de quatro anos, causou intensa comoção na comunidade em que ela vivia, em São Lourenço da Mata, município do Pernambuco (PE). Ela foi achada sem vida, na tarde dessa terça-feira (21/10), um dia após desaparecer.

Além do falecimento da menina, os familiares tiveram de lidar com o cenário sórdido em que ela foi encontrada. Segundo o delegado Sérgio Ricardo, à frente da investigação do caso, as equipes encontraram um preservativo ao lado do corpo da criança. Ester estava de cabeça para baixo e tinha sinais de espancamento pelo corpo.

“Encontramos um preservativo ao lado do corpo da criança. Não significa que ela sofreu violência sexual, mas a gente não pode descartar a hipótese; encontramos uma embalagem de achocolatado, que pode ter sido usado para acalmá-la. A gente não pode descartar nenhuma hipótese”, informou.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o poço em que a criança estava fica localizado em uma casa no bairro Pixete, onde ela vivia com a família.

Informações dos investigadores apontam que Ester estava em um campo de futebol quando desapareceu.

Revoltados, em busca de respostas, familiares, amigos e moradores do bairro se uniram à polícia e ao Corpo de Bombeiros à procura da menina. O corpo foi encontrado por um tio dela.

“Já existe uma pessoa suspeita que está sendo entrevistada para ver a possível participação dela. Estamos coletando outros testemunhos para ver como se operou esse crime”, declarou.

O corpo foi levado pelo Instituto de Medicina Legal (IML) para passar por perícia.

