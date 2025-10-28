Polícia estoura “Oásis do CV” com direito a piscina no topo do Complexo do Alemão

Em uma das maiores ofensivas policiais da última década, a Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu e desmantelou o que investigadores chamaram de um verdadeiro “oásis do crime”: um luxuoso resort mantido pelo Comando Vermelho (CV) no alto do Complexo do Alemão.

O local, batizado como “Oásis do CV”, contava com uma infraestrutura digna de empreendimentos de alto padrão. Entre os cômodos, havia piscina de azulejos importados, área gourmet com churrasqueira embutida, suítes climatizadas com acabamento em porcelanato, projeto de iluminação sofisticado e até um espaço de convivência decorado com televisores de tela grande. A residência era usada, segundo a polícia, como refúgio e ponto de encontro de lideranças do tráfico que comandavam operações na Zona Norte.

A operação, que mobilizou 2,5 mil agentes de diversas corporações — incluindo Polícia Civil, Polícia Militar e unidades de forças especiais —, teve como principal objetivo conter o avanço territorial do Comando Vermelho e desarticular sua base logística.

O confronto foi intenso. Até o momento, as autoridades confirmam 64 mortes e 81 prisões, sendo 20 suspeitos de ligação direta com o tráfico e dois policiais civis que, segundo as investigações, teriam repassado informações privilegiadas ao grupo criminoso.

Helicópteros sobrevoaram a comunidade desde as primeiras horas da madrugada, enquanto blindados avançavam por becos e vielas. Moradores relataram horas de tiroteio e explosões. A ofensiva é considerada a maior desde 2010, quando uma fuga em massa de traficantes entre a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão marcou a história da segurança pública no estado.

Apesar do cerco e do enorme efetivo, parte dos criminosos conseguiu escapar por rotas alternativas, em uma fuga silenciosa e coordenada, lembrando a manobra vista há 15 anos. Agentes encontraram túneis interligando casas e becos, além de passagens camufladas entre muros, que teriam sido usadas pelos fugitivos.

Investigações seguem

A estrutura descoberta mostra o nível de poder econômico que o tráfico atingiu e a ousadia com que age, transformando pontos estratégicos em verdadeiros resorts criminosos.

As investigações continuam para identificar os financiadores e os responsáveis pela construção do local. O “oásis” agora serve de símbolo do contraste entre o luxo do crime e a dura realidade das comunidades dominadas pela violência.