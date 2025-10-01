01/10/2025
Polícia fecha fábrica clandestina de bebidas e apreende 18 mil itens no interior de SP

Escrito por Portal Leo Dias
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu 17.790 produtos utilizados na produção de bebidas adulteradas no bairro Fazenda Santa Lúcia, em Americana (SP), na manhã desta terça-feira (30/9). A operação contra a falsificação de bebidas alcoólicas ocorre em meio aos casos de contaminação por metanol. De acordo com o governo do estado, há 22 infectados e cinco mortos.

Os agentes encontraram garrafas vazias, bombonas e tampas dosadoras, indicando a adulteração. Tonéis e equipamentos de alambique também foram recolhidos, assim como adesivos com rótulos de marcas conhecidas do ramo de bebidas. Os itens eram utilizados na produção de destilados, como gim, uísque e vodca.

Não houve apreensão de metanol, substância responsável pelas intoxicações no estado de São Paulo. De acordo com o Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), o local já estava sob investigação há cerca de um mês. A expectativa era deflagrar a operação em duas semanas, mas a operação foi antecipada devido aos casos recentes.

A operação visava cumprir mandados de busca e apreensão em outros dois endereços: “Durante o cumprimento dos mandados, encontramos essa fábrica clandestina em um dos endereços. Ela era muito bem estruturada e abastecia não só o comércio local, mas também a capital de São Paulo”, disse o delegado Wagner Carrasco.

Duas pessoas foram presas no local em Americana, no interior de São Paulo. Elas responderão por pirataria, além de serem investigadas por crimes contra a propriedade material e contra a saúde pública.

