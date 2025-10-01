01/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Polícia Federal impede golpe contra benefício do INSS de Luiz Inácio Lula da Silva

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policia-federal-impede-golpe-contra-beneficio-do-inss-de-luiz-inacio-lula-da-silva

A Polícia Federal (PF) apurou um episódio envolvendo a aposentadoria de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quando suspeitos tentaram alterar o destino do pagamento mensal recebido pelo presidente como anistiado político. O caso chegou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS no Congresso Nacional e foi registrado em relatório oficial.

Conforme documentos, a fraude consistia em transferir o benefício, no valor de R$ 12,5 mil, pago regularmente em São Bernardo do Campo, São Paulo, para a conta de um morador do Pará. Mas a operação não chegou a ser concluída porque o sistema do INSS bloqueou a movimentação considerada atípica, evitando prejuízos ao chefe do Executivo.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/CanalGov
Lula em entrevista à jornalistas na ONU antes de embarcar de volta para BrasíliaReprodução: YouTube/CanalGov
Reprodução: Agência Brasil
Lula apresenta novo slogan do governo em reunião com ministrosReprodução: Agência Brasil
Reprodução: Canal Gov
“Não vamos chorar se EUA não quiser comprar”, diz Lula sobre exportaçõesReprodução: Canal Gov
Foto: Pedro França/Agência Senado
Aplicativo Meu INSSFoto: Pedro França/Agência Senado
Reprodução: Agência Brasil
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)Reprodução: Agência Brasil

Leia Também

O alerta de risco foi acionado quando o perfil digital de Lula na plataforma “Meu INSS” sofreu um acesso remoto suspeito. A partir daí, a autarquia acionou a Polícia Federal, que requisitou detalhes adicionais, como registros de atendimento, documentos apresentados e imagens de câmeras de segurança que pudessem indicar a autoria da tentativa.

Apesar dos indícios levantados, as investigações não chegaram a identificar os responsáveis. O titular da conta que aparecia como destino da aposentadoria negou participação e afirmou ter sido vítima de terceiros.

O Ministério Público Federal (MPF) entendeu que não havia diligências capazes de confirmar a autoria e recomendou o arquivamento do inquérito, decisão aceita pela Justiça.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost