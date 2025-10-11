Polícia investiga abuso sexual em evento do Dia das Crianças em escola

A Polícia Civil investiga uma denúncia de abuso sexual infantil ocorrido, nesta semana, durante um evento de Dia das Crianças. O crime teria sido cometido em uma escola municipal de São Roque, no interior de São Paulo.

O boletim de ocorrência foi registrado pela mãe da vítima, nessa quinta-feira (9/10). Conforme o relato, a criança, de apenas 5 anos, teria ido ao banheiro da unidade educacional, mas um homem que participava das atividades a abordou.

Leia também

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Roque. “A equipe realiza diligências para identificar o autor do crime e esclarecer os fatos”, informou a pasta.

Procurada pelo Metrópoles, a Prefeitura de São Roque não se manifestou até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto para pronunciamentos.