Polícia investiga caso de padre flagrado com mulher em casa paroquial

A coluna apurou que a Polícia Civil do Mato Grosso abriu investigação para apurar as circunstâncias envolvendo o padre Luciano Braga Simplício (foto em destaque), da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Nova Maringá, município a 392 km de Cuiabá. O inquérito tramita na Delegacia de São José do Rio Claro (MT).

O caso ganhou repercussão nacional após o religioso ser flagrado na casa paroquial com a noiva de um fiel, no último sábado (11/10). O episódio foi gravado em vídeo e divulgado nas redes sociais, provocando escândalo na pequena cidade, que tem pouco mais de 5,8 mil habitantes.

Leia também

As imagens mostram o noivo arrombando a porta da casa paroquial enquanto o padre, vestindo apenas um short, tenta se justificar. A mulher, vestida com um baby-doll, aparece escondida embaixo da pia do banheiro e chorando.

Durante o vídeo, o homem grita: “Abre a porta! Abre a porta ou a gente derruba!” A gravação foi feita pelo pai do noivo, que acompanhava o filho no momento do flagrante.

Assista:

A versão do padre

Após o vídeo viralizar, o padre Luciano Braga Simplício enviou um áudio a fiéis da paróquia tentando se explicar.

“Ela queria trocar de roupa naquele quarto lá fora. Eu falei que tudo bem. Depois pediu pra tomar banho, e eu autorizei. Quando eu estava no banho, ouvi ela gritar ‘tem gente, tem gente!’”, disse o religioso.

Ouça:

Segundo ele, a jovem, de 21 anos, teria pedido para usar o quarto externo para se trocar após participar de uma atividade da igreja. O padre também afirmou que o noivo da mulher estava viajando e que não houve contato íntimo entre os dois.

A reação da Igreja

A Diocese de Diamantino confirmou, em nota, que abriu uma investigação canônica para apurar a conduta do sacerdote.

“Tendo em vista o bem da Igreja e do povo de Deus, todas as medidas canônicas previstas já estão sendo devidamente tomadas. Pedimos a compreensão e a oração de todos”, informou a instituição.

Pelas normas da Igreja Católica, sacerdotes do rito latino são proibidos de manter relacionamentos afetivos ou sexuais. A violação do voto de celibato é considerada uma falta grave, capaz de levar à suspensão ou até ao afastamento definitivo das funções sacerdotais.

Investigação criminal

A coluna confirmou que o caso será apurado também na esfera criminal.

Após o vídeo circular nas redes sociais, a jovem flagrada com o padre registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil de Mato Grosso, alegando divulgação indevida de imagens.

Fontes policiais informaram que a corporação vai ampliar as investigações para apurar se houve outros delitos, entre eles violação de privacidade, exposição indevida e possível assédio.