Polícia investiga caso de refrigerante supostamente envenenado que contaminou 11 pessoas

Um caso chamou a atenção na cidade de Santa Cecília (SC). Uma confraternização entre funcionários de um pronto-atendimento terminou com 11 pessoas passando mal devido a um refrigerante envenenado, na última terça-feira (21/10). A Polícia Civil investiga se a bebida foi propositalmente contaminada. O episódio mobilizou equipes de saúde e segurança da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os servidores estavam reunidos para um lanche dentro da unidade quando a mulher, que mais tarde seria presa, apareceu com uma garrafa de refrigerante de dois litros.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Refrigerante Freepik Copo de refrigerante Reprodução Thinkstock Consumo de Refrigerantes: Impactos Nutricionais e Riscos à Saúde Pexels Refrigerante zero ou suco de fruta: O que é melhor no processo de emagrecimento? G1/ Bigstock/Reprodução/Montagem Refrigerante contém alto nível de açúcar Divulgação Voltar

Próximo

Dos onze que consumiram a bebida, oito precisaram ser internados com sintomas de intoxicação, e três apresentaram reações leves. Entre os atingidos estão médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, recepcionistas e funcionários da limpeza. Um dos intoxicados, que também é vereador, foi transferido para outro município devido ao agravamento do quadro clínico.

A polícia prendeu dois suspeitos: a mulher que levou o refrigerante e o sobrinho dela, servidor da unidade, que estava afastado do trabalho desde o início de outubro após ser denunciado por importunação sexual por colegas.

Imagens de segurança mostram a mulher entrando na unidade com a garrafa pouco antes do início da confraternização. Durante a investigação, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências dos dois suspeitos, e materiais que podem auxiliar na perícia foram recolhidos.

O resultado do laudo da Polícia Científica deve indicar se o refrigerante realmente continha substâncias tóxicas. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Todos os funcionários hospitalizados receberam alta no sábado (25/10), mas continuam sob acompanhamento médico. Dois deles voltaram ao trabalho na quinta-feira (23/10), porém tiveram recaída e precisaram ser internados novamente.