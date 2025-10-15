15/10/2025
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação

Ator foi encontrado sem vida em apartamento em Barueri (SP) nesta terça (14); perícia acionada e caso registrado como morte suspeita pela SSP. Velório será em Céu Azul (PR)

A Polícia Civil apura como morte suspeita o falecimento do ator Felipe Selau, conhecido por Malhação (2013–2014). Ele foi encontrado morto em seu apartamento, em Barueri, na Grande São Paulo, nesta terça-feira (14). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a perícia esteve no imóvel e que o caso foi registrado como suspeito.

Felipe Selau é encontrado morto em SP — Foto: Reprodução/Instagram

Segundo a irmã, a jogadora Priscila Back (Cruzeiro), a família acionou um chaveiro após perder contato com o ator no fim de semana. Ao abrir a porta, o profissional encontrou Felipe caído. Bombeiros e Polícia foram chamados e a morte confirmada no local. Priscila relatou que antidepressivos foram encontrados no apartamento e mencionou a dúvida sobre um suposto “quem é?” ouvido pela recepcionista do prédio na véspera — ponto que ainda carece de esclarecimento.

O corpo deixou São Paulo nesta quarta (15) rumo a Foz do Iguaçu (PR) e seguiu para Céu Azul (PR), onde será velado às 16h30, na Capela Mortuária de Céu Azul.

Ator Felipe Selau, ex-Malhação, é encontrado morto em apartamento em São Paulo — Foto: Reprodução/Instagram

Ator Felipe Selau, ex-Malhação, é encontrado morto em apartamento em São Paulo — Foto: Reprodução/Instagram

Nota legal: a investigação está em curso; causas e circunstâncias só serão definidas após laudos oficiais.

Fontes: conteúdo enviado pelo usuário; g1.
