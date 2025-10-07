07/10/2025
Polícia investiga facção que movimentou R$ 45 milhões em 30 dias

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Santa Catarina (Ficco-SC) deflagrou, nesta terça-feira (7/10), a Operação Safari, com foco no combate ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e à atuação de facções criminosas no estado.

A ação é um desdobramento da Operação Colapso, realizada em junho deste ano, e mira um dos principais responsáveis pelo núcleo financeiro da organização criminosa, apontado como operador de um esquema que movimentou mais de R$ 45 milhões em apenas 30 dias.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Florianópolis, sendo um na residência do investigado e outro em uma casa de câmbio de sua propriedade.

Na primeira fase da operação, a Colapso já havia cumprido 86 mandados judiciais, sendo 48 de busca e apreensão e 38 de prisão preventiva, além do bloqueio de bens e ativos de pessoas físicas e jurídicas.

A ação resultou ainda na apreensão de 500 kg de cocaína, R$ 695 mil em espécie, armas de fogo, celulares e dez prisões em flagrante.

A Ficco-SC é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), atuando de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado em Santa Catarina.

