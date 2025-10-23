23/10/2025
Polícia investiga roubo de arma e possível falha de segurança de agente em Cruzeiro do Sul

O caso também levanta questionamentos sobre a conduta e os protocolos de segurança do agente envolvido

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul investiga as circunstâncias de um caso inusitado ocorrido na noite de quarta-feira (22), que terminou com um assaltante ferido e preso após roubar a arma de um policial civil. O caso também levanta questionamentos sobre a conduta e os protocolos de segurança do agente envolvido.

Marcelino acabou disparando acidentalmente contra si mesmo, sendo atingido na coxa/Foto: Reprodução

Segundo informações, o suspeito identificado como Marcelino de Barros Viana, de 30 anos, teria arrombado o carro de um policial civil estacionado na região central da cidade e levado uma pistola que estava no interior do veículo. Minutos depois, ao manusear o armamento, Marcelino acabou disparando acidentalmente contra si mesmo, sendo atingido na coxa.

Ferido, o homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao pronto-socorro de Cruzeiro do Sul, sob escolta da Polícia Militar. Após receber atendimento médico, ele foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde permanece preso e à disposição da Justiça.

Enquanto isso, a Polícia Civil concentra seus esforços na materialidade do crime e na análise das circunstâncias em que o armamento foi subtraído. O inquérito busca esclarecer se houve falha nos procedimentos de segurança e negligência por parte do policial civil ao deixar a arma dentro do veículo, em via pública, enquanto participava de uma aula de jiu-jítsu.

Entre os pontos de verificação estão a origem da pistola, se é de uso particular ou pertencente à corporação, as condições de acondicionamento do armamento e o cumprimento dos regulamentos internos sobre cautela e guarda de armas fora do horário de serviço.

Caso sejam confirmadas irregularidades, o agente poderá responder a processo administrativo disciplinar. A Polícia Civil informou que o caso segue sob apuração para o total esclarecimento dos fatos.

