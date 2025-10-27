27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Polícia investiga se houve falha médica e vai ouvir equipe médica em caso de bebê declarado morto

A PC destacou que o objetivo da investigação é apurar se houve falha médica durante o atendimento à mãe e ao bebê

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (27), os delegados Pedro Paulo Buzolin, coordenador do Departamento de Investigações Criminais (Deic), e Alcino Júnior, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), detalharam as investigações sobre o caso do bebê José Pedro, que foi dado como morto na Maternidade Bárbara Heliodora, mas resgatado com vida horas depois, no último sábado (25).

delegado Alcino Júnior ressaltou que, neste momento, o caso ainda está em fase inicial de apuração | Foto: ContilNet

Segundo o delegado Pedro Paulo Buzolin, a família procurou a polícia logo após perceber que o recém-nascido ainda apresentava sinais vitais, durante o velório.

LEIA AQUI: Recém-nascido quase é enterrado vivo em Rio Branco e pai desabafa: “Jogaram dentro de um saco”

“A família comunicou o fato na Delegacia de Proteção à Mulher, assim que identificaram que o bebê estava com vida. O delegado que acompanhou o caso colheu o depoimento dos familiares, instaurou um inquérito e representou pela apreensão dos documentos e imagens da maternidade”, explicou.

Ele destacou que o objetivo da investigação é apurar se houve falha médica durante o atendimento à mãe e ao bebê prematuro. “Toda a equipe será ouvida, assim como outras pessoas envolvidas. Nós já temos os prontuários apreendidos e ainda vamos identificar todos os profissionais que estavam presentes no local”, completou.

SAIBA MAIS: Recém-nascido resgatado em cemitério faleceu em decorrência de choque séptico, confirma Sesacre

O delegado Alcino Júnior ressaltou que, neste momento, o caso ainda está em fase inicial de apuração e que é cedo para apontar responsabilidades. “É muito precoce fazer qualquer tipo de julgamento. Precisamos ouvir todos os envolvidos, desde o início do atendimento até o término, e verificar, com base na literatura médica e nos protocolos, se tudo foi feito corretamente”, afirmou.

De acordo com ele, apenas após uma análise técnica e detalhada será possível determinar se houve, de fato, alguma culpa por parte dos profissionais de saúde. “Se for constatado algum tipo de culpa, aí sim poderá ser caracterizado um homicídio culposo. Mas, por enquanto, tudo ainda está sendo apurado”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost