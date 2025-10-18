Polícia investiga sexo de policial com 5 presos em cela de delegacia

A Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta de um investigador suspeito de ter mantido relações sexuais com cinco detentos dentro de uma cela da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Santa Isabel do Rio Negro, localizado a mais de 800 km de Manaus.

O policial teria chegado à delegacia visivelmente embriagado, após participar de uma festa, e obrigado os presos a manter relações sexuais com ele. O episódio teria ocorrido durante o plantão noturno, em data não divulgada oficialmente.

Leia também

Durante a confusão, os detentos conseguiram pegar a arma do policial, mas não houve registro de disparos. No dia seguinte, o grupo procurou o delegado responsável pela unidade e relatou o que havia acontecido. Eles também entregaram a arma do investigador à chefia local, confirmando as acusações.

Com base no relato, o delegado comunicou imediatamente a Corregedoria da Polícia Civil, que abriu uma investigação formal para apurar os fatos. Os presos já foram ouvidos e confirmaram a versão apresentada.

O procedimento corre em sigilo, e o policial suspeito foi afastado de suas funções até a conclusão das apurações. A PCAM não informou se o servidor prestou depoimento ou se apresentou defesa até o momento.

Caso as denúncias sejam comprovadas, o investigador pode responder por improbidade administrativa, abuso de autoridade e crimes sexuais, além de ser expulso da corporação.