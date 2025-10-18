18/10/2025
Universo POP
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França
Incoerente e pesado: Victoria’s Secret é criticada por exageros no Fashion Show 2025
Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar
Apontado como pivô do término de Cocielo e Tatá, Maurício Meirelles se pronuncia
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para esta sexta-feira

Polícia investiga sexo de policial com 5 presos em cela de delegacia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policia-investiga-sexo-de-policial-com-5-presos-em-cela-de-delegacia

A Corregedoria da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar a conduta de um investigador suspeito de ter mantido relações sexuais com cinco detentos dentro de uma cela da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), no município de Santa Isabel do Rio Negro, localizado a mais de 800 km de Manaus.

O policial teria chegado à delegacia visivelmente embriagado, após participar de uma festa, e obrigado os presos a manter relações sexuais com ele. O episódio teria ocorrido durante o plantão noturno, em data não divulgada oficialmente.

Leia também

Durante a confusão, os detentos conseguiram pegar a arma do policial, mas não houve registro de disparos. No dia seguinte, o grupo procurou o delegado responsável pela unidade e relatou o que havia acontecido. Eles também entregaram a arma do investigador à chefia local, confirmando as acusações.

Com base no relato, o delegado comunicou imediatamente a Corregedoria da Polícia Civil, que abriu uma investigação formal para apurar os fatos. Os presos já foram ouvidos e confirmaram a versão apresentada.

O procedimento corre em sigilo, e o policial suspeito foi afastado de suas funções até a conclusão das apurações. A PCAM não informou se o servidor prestou depoimento ou se apresentou defesa até o momento.

Caso as denúncias sejam comprovadas, o investigador pode responder por improbidade administrativa, abuso de autoridade e crimes sexuais, além de ser expulso da corporação.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost