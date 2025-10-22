Polícia levanta suspeita de furtos em cemitérios após encontrar 22 crânios e fragmentos de ossos em apartamento

A Polícia Militar encontrou 22 crânios humanos e outros fragmentos de ossos, entre eles de origem não humana, no interior de um apartamento na rua Guarará, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo, no último sábado (18). Os materiais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), e os trabalhos de investigação são coordenados pelo Núcleo de Antropologia Forense de São Paulo.

Inicialmente, havia a informação de que seriam apenas 12 crânios. Segundo especialistas, a identificação dos ossos será difícil sem suspeitas prévias sobre a quem pertenciam. Os vestígios são antigos e compatíveis com furtos em cemitérios, o que reforça a suspeita da polícia sobre a origem ilegal das ossadas.

O imóvel pertencia a um homem de 79 anos, que faleceu no dia 13 de outubro. Parentes do idoso foram ao apartamento para recolher seus pertences quando encontraram ossos e lápides, acionando a polícia. Uma caixa lacrada com fragmentos foi preservada para não comprometer os trabalhos periciais.

As ossadas estavam distribuídas em vários pontos do apartamento, não concentradas em um único local. O caso chamou atenção de vizinhos, principalmente pelo movimento de viaturas da Polícia Militar em uma rua de classe média durante a manhã. Moradores lembram que o idoso era conhecido na região, frequentava bares e costumava caminhar pela rua Guarará.

O caso segue sendo investigado pelo 78º Distrito Policial (Jardins), que aguarda a conclusão dos laudos periciais para avançar nas apurações.