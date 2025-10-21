21/10/2025
Polícia Militar e Hemonúcleo realizam campanha de doação de medula óssea em apoio à cadete Jéssica

Ação solidária em Cruzeiro do Sul busca ampliar o número de doadores e reforçar a rede de apoio à cadete Jéssica Moura

A Polícia Militar do Estado do Acre realiza, nesta quinta-feira, 23 de outubro, uma campanha de doação de medula óssea em apoio à cadete Jéssica Moura, que enfrenta uma batalha contra a leucemia. A ação acontece a partir das 9h, na sala de instrução do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Cruzeiro do Sul, com apoio do Hemonúcleo do município.

Cadete Jéssica Moura enfrenta nova fase no tratamento contra a leucemia e conta com o apoio da Polícia Militar e da comunidade acreana/Foto: Arquivo pessoal

Natural de Cruzeiro do Sul, Jéssica foi aprovada no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Acre e iniciou a preparação em Minas Gerais. Durante o curso, ela recebeu o diagnóstico de leucemia, uma doença que afeta a produção de células sanguíneas. Após superar o primeiro quadro em 2024, a cadete voltou a apresentar a doença em setembro deste ano e retornou a Belo Horizonte para dar continuidade ao tratamento. Agora, ela aguarda um transplante de medula óssea, procedimento essencial para sua recuperação.

A campanha tem como objetivo ampliar o número de voluntários cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME) e sensibilizar a população sobre a importância da doação, que pode representar a chance de vida não apenas para Jéssica, mas para centenas de pessoas que aguardam um doador compatível.

Para participar, os interessados devem ter entre 18 e 35 anos, não possuir histórico pessoal de câncer, apresentar documento de identidade com foto e fornecer um número de telefone para contato. Durante o cadastro, será feita a coleta de uma amostra de sangue (5 ml), utilizada nos testes de compatibilidade.

A iniciativa é mais um gesto de solidariedade e união dentro da corporação, que vem se mobilizando em apoio à cadete.

Campanha de doação de medula óssea mobiliza policiais e voluntários em Cruzeiro do Sul/Foto: Divulgação/PMAC

