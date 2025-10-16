16/10/2025
Polícia Militar e Sejusp capacitam 41 policiais para reforçar atuação na Patrulha Maria da Penha

A Polícia Militar do Acre (PMAC), em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), está capacitando 41 policiais militares para atuarem na Patrulha Maria da Penha. A formação, em nível operador, tem como foco o fortalecimento da rede de proteção às mulheres e o aprimoramento das ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

A abertura oficial do curso ocorrerá no dia 20 de outubro, às 8h, no auditório da Polícia Federal, com a presença de autoridades, instrutores e participantes.

Durante a capacitação, que segue até o dia 24, os policiais receberão instruções teóricas e práticas ministradas por docentes e monitores da segurança pública dos estados do Piauí, Ceará, Paraíba, Bahia e Acre. A diversidade de experiências entre os profissionais enriquece o aprendizado e fortalece a integração entre as forças de segurança de diferentes regiões do país.

O curso vai preparar os agentes para uma atuação mais técnica, empática e eficiente, assegurando o cumprimento das medidas protetivas de urgência e o atendimento humanizado às vítimas, conforme estabelece a Lei Maria da Penha.

Com a iniciativa, o Governo do Estado reafirma o compromisso de promover justiça, cidadania e segurança pública, fortalecendo as políticas de proteção e igualdade para as mulheres acreanas.

