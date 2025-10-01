Polícia Militar encontra seis cadáveres dentro de carro abandonado em estrada

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) encontrou, na noite desta terça-feira (30/9), seis corpos dentro de um carro na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, zona oeste da capital fluminense.

Segundo o 18º Batalhão da PM, as equipes foram acionadas para verificar a ocorrência de cadáveres localizados em um veículo. Ao chegarem ao local, os agentes isolaram a área para o trabalho da perícia. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Homicídios (DH), que ficará responsável pelas investigações.

Em nota, a DH informou que as informações iniciais indicam que os corpos foram deixados no interior do carro. “Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e apurar a autoria dos crimes”, afirmou a delegacia.

Até o momento, as identidades das vítimas e detalhes sobre a motivação do crime não foram divulgados. As investigações seguem em andamento para esclarecer o caso.