Polícia Militar prende suspeitos de tráfico e apreende armas e drogas no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) e do 8º Grupamento da PM (GPM), realizou na manhã deste sábado (04) uma operação que resultou na prisão de três adultos e na apreensão de um adolescente por envolvimento com crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de armas.
A ação ocorreu por volta das 6h10, na comunidade Porto Alegre, após denúncia anônima que informava sobre a comercialização de entorpecentes e a presença de armamentos em uma residência.
De acordo com a polícia, ao chegar ao local, a guarnição encontrou um menor de 17 anos, que confessou atuar como “olheiro”, recebendo dinheiro para avisar sobre a aproximação de viaturas. O adolescente apontou ainda que o dono da residência mantinha drogas e armas no imóvel.
Os envolvidos foram identificados como um homem de 19 anos, um de 23 anos, uma mulher de 45 anos e o menor de 17 anos.
O caso foi registrado no 67º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob responsabilidade do escrivão Júlio. A operação contou com a participação da equipe de serviço e de reforço, sob o comando do 1º Tenente QOPM Nicácio.