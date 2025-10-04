Polícia Militar prende suspeitos de tráfico e apreende armas e drogas no Amazonas

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) e do 8º Grupamento da PM (GPM), realizou na manhã deste sábado (04) uma operação que resultou na prisão de três adultos e na apreensão de um adolescente por envolvimento com crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores e porte ilegal de armas.

A ação ocorreu por volta das 6h10, na comunidade Porto Alegre, após denúncia anônima que informava sobre a comercialização de entorpecentes e a presença de armamentos em uma residência.

De acordo com a polícia, ao chegar ao local, a guarnição encontrou um menor de 17 anos, que confessou atuar como “olheiro”, recebendo dinheiro para avisar sobre a aproximação de viaturas. O adolescente apontou ainda que o dono da residência mantinha drogas e armas no imóvel.

Durante a tentativa de abordagem, um homem tentou fugir, mas foi capturado. Com ele e dentro da casa, foram localizados entorpecentes, armas e diversos materiais ilícitos. Ao todo, foram apreendidos:

•150 munições calibre 22 intactas;

•25 munições calibre 380 intactas;

•91 gramas de substância semelhante a oxi;

•125 gramas de suposta maconha;

•58 gramas de pasta base de cocaína;

•3 balanças de precisão;

•1 pistola calibre 380 com carregador;

•1 rifle calibre 22;

•1 simulacro de arma de fogo;

•2 aparelhos celulares;

•R$ 601,00 em espécie;

•Materiais para preparo e embalo de drogas.

Os envolvidos foram identificados como um homem de 19 anos, um de 23 anos, uma mulher de 45 anos e o menor de 17 anos.

O caso foi registrado no 67º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob responsabilidade do escrivão Júlio. A operação contou com a participação da equipe de serviço e de reforço, sob o comando do 1º Tenente QOPM Nicácio.