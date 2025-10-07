07/10/2025
Polícia Militar prende três suspeitos de furto de motores de rabeta em Marechal Thaumaturgo

A Polícia Militar de Marechal Thaumaturgo prendeu três indivíduos suspeitos de envolvimento em furtos de motores de rabeta na região do Rio Amônia, no último domingo, 5 de outubro.

m dos suspeitos confessou participação no crime e indicou o local onde o motor havia sido escondido/Foto: Cedida

Durante a ação, um dos suspeitos confessou participação no crime e indicou o local onde o motor havia sido escondido, possibilitando sua recuperação imediata. Em seguida, novas informações levantadas pelos policiais apontaram que o grupo também estaria ligado a outro furto semelhante ocorrido dias antes.

Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.

De acordo com a corporação, a ocorrência reforça o compromisso da Polícia Militar em oferecer pronta resposta às demandas da população e intensificar o combate aos crimes patrimoniais na região de fronteira.

