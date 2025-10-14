Polícia Penal cumpre mandado de prisão expedido pela Justiça de Sena Madureira

Policiais penais do Núcleo Especializado de Monitoramento Eletrônico (Iapen – DME), efetuaram, nesta terça-feira (14), a prisão de um homem que tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela Justiça da comarca de Sena Madureira.

De acordo com informações apuradas, o homem — que não teve o nome divulgado em cumprimento à Lei de Abuso de Autoridade — é morador do bairro Eugênio Augusto Areal, a conhecida invasão da Xiburema. O mandado foi emitido em datas anteriores, após o apenado descumprir as regras do sistema de monitoramento eletrônico, do qual fazia parte.

Segundo a Polícia Penal, o homem estava cumprindo pena em regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, mas passou a violar as condições impostas pela Justiça, o que levou à determinação de regressão de regime.

Após ser procurado, o acusado optou por se entregar de forma voluntária, em um acordo intermediado entre familiares e a coordenação do monitoramento eletrônico local.

Seguindo os procedimentos de praxe, ele foi levado ao hospital local para realização do exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde aguarda a audiência de custódia.

A Divisão de Monitoramento Eletrônico destacou que as ações de fiscalização e cumprimento de mandados judiciais continuam sendo realizadas de maneira permanente, com o objetivo de garantir o cumprimento das decisões da Justiça e a segurança da população.