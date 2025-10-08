Polícia Penal realiza nova megaoperação no Complexo Penitenciário de Rio Branco

O Complexo Penitenciário de Rio Branco foi alvo de uma nova operação da Polícia Penal na manhã desta quarta-feira (8). A ação teve como objetivo avaliar a estrutura dos ambientes de vivência dos apenados e contou com o reforço do efetivo recém-empossado da corporação.

De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), a iniciativa faz parte de um conjunto de medidas adotadas para reforçar a segurança e a rotina do sistema prisional. O presidente do Iapen, Marcos Franck, destacou que operações constantes têm sido realizadas em parceria com a Polícia Penal.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública também deu apoio à intervenção. O secretário, coronel Gaia, acompanhou a mobilização ao lado de equipes operacionais, do Gefrô e de agentes penitenciários.

Segundo as autoridades, as ações têm contribuído para a contenção de irregularidades e para a estabilização do sistema prisional no estado. “O sistema penitenciário tem apresentado uma evolução, uma contenção. Quero parabenizar toda a gestão e os policiais penais que, diariamente, atuam na normalização do sistema”, destacou a coordenação da operação.

Veja mais imagens da ação: