Polícia prende 3 suspeitos de envolvimento na morte de advogado em SP

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (3/10), três pessoas suspeitas de envolvimento no roubo contra Luiz Fernando Pacheco, advogado morto em Higienópolis, no centro de São Paulo, nessa quarta-feira (1°/10).

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A pasta afirmou que os suspeitos foram presos temporariamente.

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Reprodução/OAB 2 de 3

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Reprodução/OAB 3 de 3

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Reprodução/OAB

Em uma entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Gabriela Lisboa, do 4° Distrito Policial, afirmou que entre os presos estão um casal e um amigo, que andam juntos na região. Um deles tem passagem pela polícia, enquanto os outros dois não.

Paralelamente, a investigação analisa imagens de câmeras do local e apura possível caso de latrocínio, segundo a SSP. “Diligências estão em andamento, inclusive com a análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos”, disse a pasta.

A investigação trata o ocorrido como um “crime de oportunidade”, visto que o advogado saía de um estabelecimento aparentando estar embriagado, quando foi abordado pelos criminosos. Além disso, aguarda a divulgação dos resultados dos laudos médicos que indicarão a causa da morte.

Pacheco chegou a ser encaminhado para o hospital Santa Casa, mas não resistiu.

Advogado agredido por ladrão

Imagens mostram o momento em que Pacheco é abordado na esquina das ruas Itambé e Maranhão. É possível ver o assaltante pegar algo do bolso do advogado, que resiste em entregar. Depois, o suspeito dá um soco na vítima, que cai no chão. A cena é acompanhada de perto pela mulher que acompanha o assaltante.

Veja:

O advogado Ivan Filler Calmanovici, amigo de Luiz Pacheco, disse ter visto as imagens do assalto. “[O assaltante] dá um soco, uma cotovelada, um golpe de judô no chão. Quando ele [Pacheco] cai no chão, acaba batendo a cabeça ‘de chicote’. O rapaz e a mulher tiram as coisas do bolso dele, o relógio, e se evadem andando”, contou o advogado ao Metrópoles.

Segundo Calmanovici, um carro passou pelo local e viu Pacheco caído no chão. O motorista desceu do veículo e acionou a Polícia Militar para socorrê-lo. “Demoraram 40 minutos para estar no local”, disse o advogado.

Quem era o advogado