03/10/2025
Universo POP
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois
Beijoqueiro de Gladson faz post agarrado com Alan Rick: “Entrou no gosto do povo”
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”

Polícia prende 3 suspeitos de envolvimento na morte de advogado em SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policia-prende-3-suspeitos-de-envolvimento-na-morte-de-advogado-em-sp

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (3/10), três pessoas suspeitas de envolvimento no roubo contra Luiz Fernando Pacheco, advogado morto em Higienópolis, no centro de São Paulo, nessa quarta-feira (1°/10).

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). A pasta afirmou que os suspeitos foram presos temporariamente.

3 imagensO advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza PachecoO advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza PachecoFechar modal.1 de 3

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Reprodução/OAB2 de 3

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Reprodução/OAB3 de 3

O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pacheco

Reprodução/OAB

Em uma entrevista coletiva, a delegada responsável pelo caso, Gabriela Lisboa, do 4° Distrito Policial, afirmou que entre os presos estão um casal e um amigo, que andam juntos na região. Um deles tem passagem pela polícia, enquanto os outros dois não.

Paralelamente, a investigação analisa imagens de câmeras do local e apura possível caso de latrocínio, segundo a SSP. “Diligências estão em andamento, inclusive com a análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos”, disse a pasta.

A investigação trata o ocorrido como um “crime de oportunidade”, visto que o advogado saía de um estabelecimento aparentando estar embriagado, quando foi abordado pelos criminosos. Além disso, aguarda a divulgação dos resultados dos laudos médicos que indicarão a causa da morte.

Pacheco chegou a ser encaminhado para o hospital Santa Casa, mas não resistiu.

Advogado agredido por ladrão

Imagens mostram o momento em que Pacheco é abordado na esquina das ruas Itambé e Maranhão. É possível ver o assaltante pegar algo do bolso do advogado, que resiste em entregar. Depois, o suspeito dá um soco na vítima, que cai no chão. A cena é acompanhada de perto pela mulher que acompanha o assaltante.

Veja:

O advogado Ivan Filler Calmanovici, amigo de Luiz Pacheco, disse ter visto as imagens do assalto. “[O assaltante] dá um soco, uma cotovelada, um golpe de judô no chão. Quando ele [Pacheco] cai no chão, acaba batendo a cabeça ‘de chicote’. O rapaz e a mulher tiram as coisas do bolso dele, o relógio, e se evadem andando”, contou o advogado ao Metrópoles.

Leia também

Segundo Calmanovici, um carro passou pelo local e viu Pacheco caído no chão. O motorista desceu do veículo e acionou a Polícia Militar para socorrê-lo. “Demoraram 40 minutos para estar no local”, disse o advogado.

Quem era o advogado

  • O advogado criminalista Luiz Fernando Sá e Souza Pachec0 começou a carreira em 1994, quando ingressou na banca de advocacia de Márcio Thomaz Bastos, ex-ministro da Justiça durante o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e em parte do segundo mandato.
  • Ele se formou em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1996.
    Pacheco atuou no caso do Mensalão, defendendo o então deputado José Genoino (PT-SP). Ele também foi sócio-fundador do Prerrogativas, grupo de juristas pró-PT.
  • Além da atuação profissional, Pacheco ocupou cargos relevantes na advocacia e na política de defesa dos direitos: foi conselheiro da OAB/SP em diferentes mandatos (2019-2021 e 2022-2024), presidente da Comissão de Prerrogativas da seccional paulista e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD). Ele também integrou o Conselho Nacional Anti-Drogas da Presidência da República.
  • Nos últimos anos, atuava em seu próprio escritório, Luiz Fernando Pacheco Advogados, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost