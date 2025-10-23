Polícia prende 3 suspeitos de sequestrar médico na zona sul de SP

Dois homens, de 25 e 19 anos, e uma mulher, de 22, foram presos em flagrante por suspeita de sequestrar um médico, de 47 anos, na manhã dessa quarta-feira (22/10), na região do Morumbi, zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o médico contou aos policiais que foi abordado pelos criminosos, por volta das 7h, e obrigado a realizar transações bancárias, sendo liberado em uma comunidade, posteriormente. A vítima estava indo para o trabalho no momento em que foi sequestrada.

Ainda de acordo com a pasta, agentes do 37° Distrito Policial (Campo Limpo) foram notificados e, a partir das contas bancárias, localizaram endereços na região do Capão Redondo referentes a dois suspeitos envolvidos no crime. Os policiais foram até o local e prenderam três indivíduos, reconhecidos pelo médico sequestrado.

Diversos objetos foram apreendidos e devolvidos à vítima. Os indiciados foram conduzidos e permaneceram à disposição da justiça.

O caso foi registrado como extorsão, associação criminosa, roubo, lesão corporal, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, localização/apreensão de objeto e de veículo no DP.