Polícia prende 5 e apreende 1.500 garrafas adulteradas em São paulo

A Polícia Civil prendeu, nessa sexta-feira (3/10), cinco suspeitos de envolvimento em um esquema de falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas no bairro Aricanduva, na zona leste de São Paulo. Além disso, 1.500 garrafas de cerveja adulteradas foram apreendidas.

Segundo as autoridades, equipes policiais estavam na Rua Taubaté para vistoriar um imóvel quando um homem que descarregava uma Fiat Fiorino empreendeu fuga. Os agentes o alcançaram e o prenderam. O veículo estava estacionado em frente a um galpão.

Leia também

Os policiais então entraram no estabelecimento e lá encontraram quatro homens e diversos engradados de cerveja de variadas marcas, algumas sem rótulos e outras com rótulos diferentes. Posteriormente, os agentes viram três caixas d’água com garrafas dentro, bem como uma quantidade expressiva de etiquetas de marcas de cervejas e tampas de garrafas.

A polícia constatou que os criminosos removiam as identificações de cervejas mais baratas para substituí-las por de marcas conhecidas, revendendo-as com alto lucro.

Ao todo foram apreendidas 1.491 garrafas de cervejas adulteradas, 13 mil tampinhas, mais de 75 mil rótulos falsificados das marcas Antártica, Brahma, Original e Skol, além de três prensas de envase. Também foram encontradas bebidas vencidas e impróprias para o consumo.

Os cinco suspeitos — o homem que estava na Fiorino e os quatro que estavam dentro do galpão — foram presos em flagrante. A polícia pediu a conversão em prisão preventiva.

O galpão foi lacrado.

Metanol em SP

Em meio a um aumento de intoxicações por bebidas adulteradas com metanol, o governo estadual de São Paulo já interditou dez estabelecimentos suspeitos de comercializar produtos adulterados, segundo o último balanço da Secretaria do Estado da Saúde (SES), publicado na tarde dessa sexta-feira (3/10). O estado conta com 11 casos confirmados e duas mortes causadas pela intoxicação por metanol.

O Ministério da Saúde informou, na tarde deste sábado (4/10), que o Brasil chegou as 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica. Em todo o país já são 14 casos confirmados e 181 em investigação. Além do segundo óbito confirmado pela prefeitura de São Paulo, outras 12 mortes suspeitas são averiguadas.

Leia também

Fechados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias estadual e municipal, os bares e distribuidoras estão localizados nos bairros Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca, e M’Boi Mirim, na capital, e nas cidades de Osasco, São Bernardo do Campo e Barueri, na Grande São Paulo. A ação faz parte do comitê de crise aberto pelo governo estadual, que interdita estabelecimentos com base em ocorrências de suposta venda de bebidas adulteradas.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 2 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 3 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles 4 de 11

Torres Bar, na Mocca

Google Maps/Reprodução 5 de 11

6 de 11

Villa Jardim, em São Bernardo do Campo

Google Maps/Reprodução 7 de 11

8 de 11

9 de 11

10 de 11

11 de 11

Estabelecimento nos Jardins é interditado pelas autoridades sanitárias após caso de intoxicação de bebidas com metanol

William Cardoso/Metrópoles

Veja números da intoxicação por metanol em SP:

Casos (162)

2 mortes confirmadas.

7 mortes sob investigação (sem contar confirmada).

14 casos confirmados por intoxicação por metanol em bebida adulterada.

148 casos em investigação de intoxicação por metanol (sem contar confirmados).

Estabelecimentos interditados

10 estabelecimentos interditados cautelarmente pelas Vigilâncias Sanitárias Estadual e Municipal.

Capital: Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim.

Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins, Mooca e M’Boi Mirim. Grande SP: Osasco (2), São Bernardo do Campo (2) e Barueri (1).

Intoxicação por metanol

Altamente inflamável e tóxico à saúde humana, o metanol, também conhecido como álcool metílico, é incolor e inflamável, com cheiro semelhante ao da bebida alcoólica comum. Utilizado na formulação de tintas, combustíveis e adesivos, o composto também aparece, em pequenas quantidades, no processo de fermentação de frutas e vegetais.

Se consumido em grande quantidade, o composto químico pode causar cegueira e até ser letal. Por isso, segundo regulamentação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o limite permitido de metanol em destilados, em geral, é de 20 miligramas a cada 100 mililitros. Isso equivale, aproximadamente, a algumas gotas.

Sem o uso da dose correta, no entanto, o composto é altamente tóxico à saúde humana. Em meio a uma série de intoxicações pelo consumo de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo, até essa quinta-feira (2/10), foram registradas 52 notificações de casos suspeitos. Do total, 11 já foram confirmados.

Há também seis óbitos associados ao metanol no estado até o momento: um confirmado e cinco em investigação. No país, outras sete mortes seguem em investigação, conforme informou o Ministério da Saúde (MS).