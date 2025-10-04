Polícia prende 6 por furto de celulares em festival de influenciador

A Polícia Civil prendeu seis pessoas suspeitas de furtar celulares durante o festival musical do influenciador Buzeira, realizado na madrugada deste sábado (4/10), no estádio do Canindé, zona norte de São Paulo. Além dos presos, um adolescente foi apreendido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), três homens, com idades entres 35 e 46 anos; três mulheres, entre 22 e 24 anos; e uma adolescente, de 17 anos, faziam parte do grupo criminoso. Com eles foram recuperados 45 aparelhos que passarão por verificação para devolução às vítimas.

A prisão foi efetuada pelas equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que atuaram de forma infiltrada no evento após identificarem a presença de criminosos especializados em furtos de celulares.

Investigação