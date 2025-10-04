04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Polícia prende 6 por furto de celulares em festival de influenciador

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policia-prende-6-por-furto-de-celulares-em-festival-de-influenciador

A Polícia Civil prendeu seis pessoas suspeitas de furtar celulares durante o festival musical do influenciador Buzeira, realizado na madrugada deste sábado (4/10), no estádio do Canindé, zona norte de São Paulo. Além dos presos, um adolescente foi apreendido.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), três homens, com idades entres 35 e 46 anos; três mulheres, entre 22 e 24 anos; e uma adolescente, de 17 anos, faziam parte do grupo criminoso. Com eles foram recuperados 45 aparelhos que passarão por verificação para devolução às vítimas.

Leia também

A prisão foi efetuada pelas equipes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), que atuaram de forma infiltrada no evento após identificarem a presença de criminosos especializados em furtos de celulares.

Investigação

  • Os seis adultos foram autuados em flagrante por furto, enquanto a adolescente — que já possuía passagem pelo mesmo ato infracional — foi encaminhada à Fundação Casa, onde está à disposição do Ministério Público e da Vara da Infância e Juventude.
  • O caso foi registrado pelo 8° Distrito Policial (Brás) e a investigação e devolução dos aparelhos às vítimas ficarão sob responsabilidade do 12° Distrito Policial (Pari).
  • As autoridades orientam as vítimas dos furtos realizados durante o festival a procurarem a delegacia ou a registrarem o boletim de ocorrência por meio da Delegacia Eletrônica.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost