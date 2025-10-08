Polícia prende líder de facção e apreende metralhadora feita em impressora 3D no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou a operação “Redentor”, que resultou na prisão de D. C. de C., conhecido como “Salomão”, apontado como liderança de uma organização criminosa com atuação no Conjunto Habitacional Cidade do Povo e adjacências, em Rio Branco.

De acordo com o delegado Alcino Júnior, titular da DHPP, a ação foi resultado de uma investigação voltada a coibir práticas de coação em processos de homicídios que tramitam na Vara do Júri.

“Essa operação é resultado de uma investigação que objetivava primeiro fazer cessar uma coação no curso do processo, perpetrada por um cidadão de apelido Salomão. Ele substituiu a liderança da organização criminosa que atuava na Cidade do Povo e, a partir daí, passou a exercer extorsões em comércios e residências, expulsar moradores e vender imóveis para financiar a facção”, explicou.

Durante o cumprimento de três mandados de busca na Cidade do Povo e um no bairro 15, os policiais localizaram o investigado e efetuaram sua prisão preventiva. No imóvel, também estava um monitorado que dava abrigo ao suspeito. No local foi apreendida uma metralhadora, equipada com dois carregadores e mira laser, considerada uma novidade para a polícia.

“É uma arma produzida com tecnologia de impressora 3D, que pode ser adaptada com silenciador, luneta e outros acessórios. Para nós, é uma apreensão de grande relevância, porque demonstra o poderio bélico da organização criminosa”, destacou o delegado.

Segundo a investigação, Salomão também estaria envolvido em práticas que forçaram moradores a deixarem suas casas.

“Diversas famílias registraram boletins de ocorrência relatando expulsões e ameaças. Em alguns casos, as casas eram incendiadas quando os moradores resistiam em sair. Muitas vítimas só aceitaram prestar depoimento depois de deixar o estado por medo das represálias”, acrescentou Alcino.

A DHPP apontou ainda que o suspeito deu continuidade a crimes de homicídio na região do segundo distrito. “Foi uma prisão importante porque retira essa liderança que protagoniza diversos crimes com um viés miliciano, trazendo um alento à população daquela área”, concluiu o delegado.