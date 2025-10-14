14/10/2025
Polícia prende líder de facção responsável por execuções no litoral

A Polícia Civil prendeu, nessa segunda-feira (13/10), um homem de 49 anos apontado como um dos líderes de uma facção criminosa responsável por execuções e “justiçamentos” na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo. O suspeito foi localizado em uma chácara localizada na zona rural de Peruíbe.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem exercia função de liderança na organização criminosa e também estaria envolvido em atentados contra a vida de policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Santos.

Investigação

  • Ele foi localizado após um trabalho de inteligência da 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos.
  • Um mandado de prisão temporária e mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra o indivíduo onde ele estava.
  • As equipes policiais usaram ferramentas de mapeamento criminal, monitoramento estratégico e relatórios para reunir provas que embasaram a representação judicial pelos mandados.
  • Junto com o suspeito preso, os agentes apreenderam dois celulares utilizados pelo criminoso para se comunicar com outros integrantes da facção.
  • Os aparelhos foram encaminhados à perícia, para identificar e localizar outros possíveis envolvidos.

O homem foi levado à Cadeia Pública, onde está à disposição da Justiça.

