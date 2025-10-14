Polícia prende líder de facção responsável por execuções no litoral

A Polícia Civil prendeu, nessa segunda-feira (13/10), um homem de 49 anos apontado como um dos líderes de uma facção criminosa responsável por execuções e “justiçamentos” na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo. O suspeito foi localizado em uma chácara localizada na zona rural de Peruíbe.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem exercia função de liderança na organização criminosa e também estaria envolvido em atentados contra a vida de policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE) de Santos.

Investigação

Ele foi localizado após um trabalho de inteligência da 3ª Delegacia de Homicídios da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos.

Um mandado de prisão temporária e mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra o indivíduo onde ele estava.

As equipes policiais usaram ferramentas de mapeamento criminal, monitoramento estratégico e relatórios para reunir provas que embasaram a representação judicial pelos mandados.

Junto com o suspeito preso, os agentes apreenderam dois celulares utilizados pelo criminoso para se comunicar com outros integrantes da facção.

Os aparelhos foram encaminhados à perícia, para identificar e localizar outros possíveis envolvidos.

O homem foi levado à Cadeia Pública, onde está à disposição da Justiça.