03/10/2025
Polícia prende suspeito de adulterar bebidas alcoólicas em São Paulo

Escrito por Agência Brasil
A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta sexta-feira (3) um dos principais fornecedores de insumos usados na falsificação de bebidas alcoólicas. O suspeito foi detido no Jardim Carumbé, na zona norte, no âmbito de uma operação de combate à comercialização de bebidas falsificadas.

Investigadores da 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubo e Furto de Veículos (Divecar) descobriram que o suspeito usava dois imóveis para armazenar e distribuir os produtos. O homem comercializava garrafas, tampas, rótulos, caixas para embalagem e também selos falsificados de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que eram colados nos recipientes, para que parecessem legítimos.

Os rótulos eram feitos em gráficas, que agora serão também investigadas, juntamente com fabricantes das tampas falsas. O suspeito localizado hoje foi autuado por crimes contra a propriedade industrial e contra as relações de consumo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ele fornecia itens para falsificadores por todo o estado, principalmente no interior paulista. As investigações revelaram que o suspeito comandava uma rede composta por diversas pessoas, que ficavam incumbidas das tarefas em uma cadeia de produção, do preenchimento das garrafas à identificação das bebidas com os rótulos copiados.

Segundo a Secretaria da Saúde, o estado já contabiliza 102 casos de intoxicação por metanol, entre investigados e confirmados. Ao todo, 11 já foram confirmados, sendo que um deles resultou em morte, na capital. 

“Outros 91 casos ainda estão investigados, sendo oito óbitos – cinco na capital, dois em São Bernardo do Campo e um em Cajuru. Até agora, dez estabelecimentos foram interditados após fiscalizações, sendo oito com inscrições estaduais suspensas. São 30 pessoas presas por conta de adulteração de bebidas desde o início do ano”, acrescenta a pasta em nota.

