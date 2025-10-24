Polícia prende suspeito de envolvimento em roubo milionário de botox

A Polícia Militar (PM) prendeu, nessa quarta-feira (22/10), um homem foragido da Justiça suspeito de envolvimento no roubo de uma carga de botox avaliada em mais de R$ 7 milhões. O indivíduo é acusado de participar do ataque a um estacionamento de caminhões de empresas que operam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ocorrido em junho deste ano, na Grande São Paulo.
O suspeito estava foragido e foi localizado em uma borracharia na região do Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba, extremo leste paulistano. Antes de ele ser encontrado, outros quatro investigados foram presos em julho.
Segundo a polícia, uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando, por meio de uma denúncia anônima, recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito. Os agentes foram até o endereço e o abordaram. Por meio do sistema de inteligência, foi constatado o mandado de prisão em aberto e ele foi detido.
Leia também
-
Polícia prende quadrilha que roubou carga de botox avaliada em R$ 7 mi
-
Parte de carga de botox avaliada em R$ 7 milhões é recuperada em SP
-
Ladrões assaltam caminhão e roubam carga de botox avaliada em R$ 7 mi
-
Fez botox? Veja o que comer para manter o efeito por mais tempo
O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), responsável pelas investigações do caso, já havia realizado uma operação anterior para prender o suspeito, porém, sem sucesso.
Parte do botox foi recuperado
Cinco dias depois do roubo, no dia 12 de junho, parte da carga milionária foi localizada em Embu das Artes, também na Grande São Paulo. Na ocasião, o responsável pelo local foi preso em flagrante e autuado por receptação qualificada.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Criminosos roubaram a carga de botox na última sexta-feira após invadirem o aerooporto de Guarulhos armados
Divulgação/ Deic2 de 5
Botox recuperado pela polícia
Divulgação/ Deic3 de 5
A carga de botox foi encontrada em um galpão a cerca de 54 Km do local do crime
Divulgação/ Deic4 de 5
A carga de botox roubada vale R$ 7 milhões
Divulgação/ Deic5 de 5
Carga de botox recuperada em ação da polícia
Divulgação/ Deic
Segundo o departamento, a mercadoria recuperada estava armazenada em um galpão no bairro Pirajussara, a pouco mais de 54 quilômetros do local do crime. As autoridades ainda revelaram que o endereço contava com uma câmara de refrigeração para conservar os frascos de botox. Na câmara frigorífica, estavam 87 caixas da substância.
Assalto com reféns
- Um grupo de criminosos armados invadiu um estacionamento de caminhões de empresas que operam no aeroporto de Guarulhos na última sexta-feira (6/6) e roubaram a carga de botox avaliada em mais de R$ 7 milhões.
- De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a carga roubada, proveniente da Holanda, foi transferida pelos criminosos para outro caminhão, utilizado pelos suspeitos para deixar o estacionamento. O condutor do veículo e um conferente do sítio aeroportuário também foram rendidos e levados reféns. O registro policial aponta que as vítimas ficaram sob custódia dos assaltantes por cerca de 10 horas.
- Já na madrugada do sábado (7/6), os reféns foram liberados pelos assaltantes e deixados em uma região da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. Em depoimento, as vítimas contam que os criminosos ofereceram alimento, devolveram celulares e ainda entregaram dinheiro para pedirem um carro por aplicativo.
- À época, a GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, informou que tomou conhecimento do assalto, mas que o crime aconteceu no “sítio aeroportuário”, em uma área pública, cuja segurança não é de administração do aeroporto.
- “Durante a ocorrência, não houve invasão do terminal de cargas, área cuja segurança é de responsabilidade da concessionária. A GRU Airport se solidariza com as vítimas do crime e se coloca à disposição das autoridades para colaborar com as investigações no que for preciso”.