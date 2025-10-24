Polícia prende suspeito de envolvimento em roubo milionário de botox

A Polícia Militar (PM) prendeu, nessa quarta-feira (22/10), um homem foragido da Justiça suspeito de envolvimento no roubo de uma carga de botox avaliada em mais de R$ 7 milhões. O indivíduo é acusado de participar do ataque a um estacionamento de caminhões de empresas que operam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ocorrido em junho deste ano, na Grande São Paulo.

O suspeito estava foragido e foi localizado em uma borracharia na região do Parque Piratininga, em Itaquaquecetuba, extremo leste paulistano. Antes de ele ser encontrado, outros quatro investigados foram presos em julho.

Segundo a polícia, uma equipe realizava patrulhamento de rotina quando, por meio de uma denúncia anônima, recebeu informações sobre o paradeiro do suspeito. Os agentes foram até o endereço e o abordaram. Por meio do sistema de inteligência, foi constatado o mandado de prisão em aberto e ele foi detido.

Leia também

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), responsável pelas investigações do caso, já havia realizado uma operação anterior para prender o suspeito, porém, sem sucesso.

Parte do botox foi recuperado

Cinco dias depois do roubo, no dia 12 de junho, parte da carga milionária foi localizada em Embu das Artes, também na Grande São Paulo. Na ocasião, o responsável pelo local foi preso em flagrante e autuado por receptação qualificada.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Criminosos roubaram a carga de botox na última sexta-feira após invadirem o aerooporto de Guarulhos armados

Divulgação/ Deic 2 de 5

Botox recuperado pela polícia

Divulgação/ Deic 3 de 5

A carga de botox foi encontrada em um galpão a cerca de 54 Km do local do crime

Divulgação/ Deic 4 de 5

A carga de botox roubada vale R$ 7 milhões

Divulgação/ Deic 5 de 5

Carga de botox recuperada em ação da polícia

Divulgação/ Deic

Segundo o departamento, a mercadoria recuperada estava armazenada em um galpão no bairro Pirajussara, a pouco mais de 54 quilômetros do local do crime. As autoridades ainda revelaram que o endereço contava com uma câmara de refrigeração para conservar os frascos de botox. Na câmara frigorífica, estavam 87 caixas da substância.

Assalto com reféns