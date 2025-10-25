Polícia prende suspeito de tentativa de estupro de brasileira em Paris

Um homem foi preso na noite dessa sexta-feira (24/10), suspeito de tentar estuprar a brasileira Jhordana Dias, atacada em um trem na periferia de Paris na semana passada. A identificação do suspeito foi possível graças a um vídeo gravado por outra passageira.

Quase dez dias após o ataque sofrido por Jhordana, de 26 anos, no trem da linha RER C, que liga Paris às cidades vizinhas, um homem suspeito de ser o autor da agressão foi localizado e detido em Mantes-la-Jolie, nos arredores da capital francesa, segundo a imprensa local. Ele está sob custódia e sendo interrogado pelas autoridades.

De acordo com o jornal Le Parisien, o homem detido tem 26 anos. Uma coloração capilar permanente encontrada com ele indica que pretendia mudar de aparência.

O crime ocorreu em 16 de outubro, entre as estações de Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi, no ao sudeste da capital. Jhordana estava sozinha em um vagão quando foi abordada por um homem. Segundo relato da jovem, ela foi mordida violentamente no lábio, sofreu ferimentos no rosto e foi agredida sexualmente. O agressor também apertou seu pescoço tentando silenciá-la.

A jovem foi socorrida por Marguerite, outra passageira que estava no vagão ao lado e ouviu seus gritos. “Eu via a boca dele, as mãos tocando nela. Era preciso fazer alguma coisa. Para mim, é inconcebível não agir. Ou você enfrenta, ou se arrepende disso pelo resto da vida”, contou ao jornal Le Parisien. No vídeo gravado por Marguerite, é possível ouvir Jhordana chorando e gritando em português.

Surpreendido pela intervenção, o agressor fugiu, mas teve o rosto registrado pelo celular de Marguerite, que prestou socorro à jovem após a agressão. As imagens foram fundamentais para a identificação do suspeito, e um esquema especial de vigilância foi montado na região para capturá-lo. Uma investigação por tentativa de estupro foi aberta.

Após a divulgação das imagens, outras duas mulheres que afirmam ter sido vítimas do mesmo agressor também testemunharam na imprensa. Fontes policiais informam que as autoridades investigam a possibilidade de haver mais vítimas.

Brasileira traumatizada

Natural de Goiânia e estudante de contabilidade, Jhordana chegou recentemente a Paris para visitar o irmão, que mora em Juvisy-sur-Orge, também na região metropolitana.

Desde o ataque, a jovem está profundamente abalada. Segundo o irmão, o fato de o agressor ainda estar em liberdade a deixava “muito nervosa” e a impedia de sair de casa com tranquilidade.

