25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Polícia prende suspeito de tentativa de estupro de brasileira em Paris

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policia-prende-suspeito-de-tentativa-de-estupro-de-brasileira-em-paris

Um homem foi preso na noite dessa sexta-feira (24/10), suspeito de tentar estuprar a brasileira Jhordana Dias, atacada em um trem na periferia de Paris na semana passada. A identificação do suspeito foi possível graças a um vídeo gravado por outra passageira.

Quase dez dias após o ataque sofrido por Jhordana, de 26 anos, no trem da linha RER C, que liga Paris às cidades vizinhas, um homem suspeito de ser o autor da agressão foi localizado e detido em Mantes-la-Jolie, nos arredores da capital francesa, segundo a imprensa local. Ele está sob custódia e sendo interrogado pelas autoridades.

De acordo com o jornal Le Parisien, o homem detido tem 26 anos. Uma coloração capilar permanente encontrada com ele indica que pretendia mudar de aparência.

O crime ocorreu em 16 de outubro, entre as estações de Choisy-le-Roi e Villeneuve-le-Roi, no ao sudeste da capital. Jhordana estava sozinha em um vagão quando foi abordada por um homem. Segundo relato da jovem, ela foi mordida violentamente no lábio, sofreu ferimentos no rosto e foi agredida sexualmente. O agressor também apertou seu pescoço tentando silenciá-la.

A jovem foi socorrida por Marguerite, outra passageira que estava no vagão ao lado e ouviu seus gritos. “Eu via a boca dele, as mãos tocando nela. Era preciso fazer alguma coisa. Para mim, é inconcebível não agir. Ou você enfrenta, ou se arrepende disso pelo resto da vida”, contou ao jornal Le Parisien. No vídeo gravado por Marguerite, é possível ouvir Jhordana chorando e gritando em português.

Surpreendido pela intervenção, o agressor fugiu, mas teve o rosto registrado pelo celular de Marguerite, que prestou socorro à jovem após a agressão. As imagens foram fundamentais para a identificação do suspeito, e um esquema especial de vigilância foi montado na região para capturá-lo. Uma investigação por tentativa de estupro foi aberta.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)

Após a divulgação das imagens, outras duas mulheres que afirmam ter sido vítimas do mesmo agressor também testemunharam na imprensa. Fontes policiais informam que as autoridades investigam a possibilidade de haver mais vítimas.

Brasileira traumatizada

Natural de Goiânia e estudante de contabilidade, Jhordana chegou recentemente a Paris para visitar o irmão, que mora em Juvisy-sur-Orge, também na região metropolitana.

Desde o ataque, a jovem está profundamente abalada. Segundo o irmão, o fato de o agressor ainda estar em liberdade a deixava “muito nervosa” e a impedia de sair de casa com tranquilidade.

Leia mais notícias sobre o mundo no RFI, parceiro do Metrópoles.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost