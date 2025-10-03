Polícia prende suspeito por tentativa de roubo contra três delegados

A Polícia Civil prendeu um homem, de 22 anos, identificado como um dos responsáveis pela tentativa de assalto a três delegados, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no dia 24 de setembro passado. O suspeito foi preso na última quinta-feira (2/10), em Taboão da Serra, na região metropolitana.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), outras duas pessoas envolvidas no crime foram identificadas, mas seguem foragidas.
Tentativa de assalto e tiroteio
Imagens de câmera de segurança registraram o crime, que aconteceu na rua do Departamento de Polícia Judiciária da Macro (Demacro), onde os agentes trabalham.
A gravação mostra os policiais caminhando na calçada e a aproximação do criminoso, que estava em uma moto. O indivíduo aponta a arma e anuncia o assalto. Um dos delegados, Luiz Carlos do Carmo, reage e dispara contra o assaltante, que foge de moto.
