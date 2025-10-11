Polícia prende suspeitos de homicídio; vítima teria estuprado sobrinha de um dos acusados

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC), prendeu na noite de sexta-feira (10) dois homens suspeitos de serem os autores do homicídio de João Leilson da Silva, ocorrido na noite da última quinta-feira (9), no Ramal 2, em Cruzeiro do Sul. A rápida resposta policial permitiu a captura em menos de 24 horas após o crime.

De acordo com o delegado Heverton Carvalho, responsável pela investigação, os autores residem em comunidades próximas ao local do assassinato: um na Vila Santa Luzia e o outro na Vila Campinas. Segundo ele, os suspeitos passaram a quinta-feira realizando rondas de motocicleta pela região com o objetivo de localizar a vítima.

A motivação do crime, conforme apurado, estaria ligada a um caso de estupro de vulnerável cometido por João Leilson, que já havia sido acusado anteriormente pelo mesmo tipo de crime. A vítima da agressão sexual mais recente seria sobrinha de um dos suspeitos, o que teria motivado a decisão da dupla de executar o homem.

“Eles localizaram João Leilson durante essas rondas, iniciaram uma conversa e logo em seguida o atacaram com golpes de faca e canivete, numa emboscada que resultou na morte imediata da vítima”, detalhou o delegado Carvalho.

As investigações apontam que um dos envolvidos já possui antecedentes criminais por homicídio, enquanto o outro não tinha passagens pela polícia até então. Ainda segundo o delegado, as diligências começaram assim que a equipe foi informada do crime, o que foi fundamental para identificar e prender os responsáveis rapidamente, apesar da complexidade da ação dos suspeitos.

Os dois foram autuados em flagrante por homicídio e encaminhados ao Poder Judiciário, onde devem responder pelo crime.