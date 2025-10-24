Polícia procura suspeito de matar homem que defendia o pai em feira do DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) identificou e procura o suspeito de matar a facadas um homem que defendia o pai em uma feira livre na CNM 02, no centro de Ceilândia, na quarta-feira (22/10).
Segundo 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), Bianôr Izidro Soares (foto em destaque), de 53 anos, é suspeito de esfaquear e assassinar Jhon Franklin de Moraes Fiúsa, 37.
A pedido da polícia, a Justiça expediu uma mandado de prisão preventiva contra o suspeito. A população pode ajudar na localização e prisão do suspeito com denúncias anônimas pelo telefone 197.
Segundo a polícia, Bianôr teria iniciado uma discussão e proferido ofensas contra um ambulante de 67 anos, identificado como pai de Jhon. O suspeito teria proferido ofensas preconceituosas em relação a idade do senhor.
Ao defender o pai, Jhon agrediu o investigado com um soco. O suspeito retornou ao local portando uma faca enrolada em um pano e, após nova altercação, atingiu Jhon Franklin no tórax.
John foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos. Desde então, o paradeiro de Bianôr é desconhecido.
Investigação
Equipes da 15ª DP realizaram diligências imediatas no local e ouviram testemunhas e familiares por meio de gravação audiovisual.
Testemunhas identificaram o autor e o reconheceram em fotografia juntamente com a fotografia de outros suspeitos, as quais foram apresentadas pelos policiais.
Após o crime, Bianôr se evadiu e não foi localizado. Diligências foram feitas nos endereços conhecidos do suspeito. Sem sucesso.
Perfil do suspeito
O suspeito tem aproximadamente 53 anos, costuma frequentar a feira e, no dia do crime, vestia camiseta de cor creme/bege, bermuda tactel escura e boné (cor não informada).
Testemunhas também descreveram pele mais clara, com sinais de envelhecimento por exposição ao sol e que o indivíduo é conhecido no entorno da feira.
Foram obtidas informações de que Bianôr planejaria deixar o DF com destino a Piancó (PB) em ônibus interestadual. As informações deram origem a nova linha de diligências no sentido de interceptar o suspeito.