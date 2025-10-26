Polícia realiza operação surpresa e cumpre mandados na Maternidade Bárbara Heliodora

A Polícia Civil realizou, neste domingo (26), uma operação na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, como parte das investigações sobre o caso do recém-nascido José Pedro, declarado morto ainda na unidade de saúde, mas que deu sinais de vida durante o sepultamento, no dia anterior, no Cemitério Morada da Paz, bairro Calafate.

A ação, autorizada pela Vara de Plantão de Rio Branco, teve como objetivo recolher documentos e registros que possam esclarecer o episódio. Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) entraram na unidade e levaram prontuários, relatórios internos e outros materiais considerados relevantes para a apuração.

Os policiais também tiveram acesso aos dados médicos da mãe, Sabrina Sousa, e do bebê, além da relação dos profissionais que estavam de serviço no momento do atendimento. As gravações das câmeras de segurança foram solicitadas e serão analisadas pela equipe de investigação.

O caso, que gerou forte comoção e críticas à atuação do hospital, segue sendo investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir servidores e familiares nos próximos dias.