26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Polícia realiza operação surpresa e cumpre mandados na Maternidade Bárbara Heliodora

Polícia busca respostas após bebê dado como morto mostrar sinais de vida

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Civil realizou, neste domingo (26), uma operação na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, como parte das investigações sobre o caso do recém-nascido José Pedro, declarado morto ainda na unidade de saúde, mas que deu sinais de vida durante o sepultamento, no dia anterior, no Cemitério Morada da Paz, bairro Calafate.

A ação, autorizada pela Vara de Plantão de Rio Branco, teve como objetivo recolher documentos e registros que possam esclarecer o episódio. Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) entraram na unidade e levaram prontuários, relatórios internos e outros materiais considerados relevantes para a apuração.

Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, onde ocorreu o atendimento que resultou na abertura de investigação policial/Foto: Reprodução

Os policiais também tiveram acesso aos dados médicos da mãe, Sabrina Sousa, e do bebê, além da relação dos profissionais que estavam de serviço no momento do atendimento. As gravações das câmeras de segurança foram solicitadas e serão analisadas pela equipe de investigação.

O caso, que gerou forte comoção e críticas à atuação do hospital, segue sendo investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir servidores e familiares nos próximos dias.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost