Polícia recupera 50 celulares roubados em shows e eventos em SP

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo, nesta segunda-feira (6/19), recuperou cerca de 50 celulares roubados por uma quadrilha especializada em furtos em shows, festivais e grandes eventos.

A operação faz parte do programa SP Mobile, que busca organizar as ações de prevenção e repressão ao furto e roubo de celulares. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Duas pessoas foram presas.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Polícia Civil recuperou 50 celulares roubados em shows e eventos de São Paulo

Divulgação/Polícia Civil 2 de 3

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em Guarulhos. Duas pessoas foram presas

Divulgação/Polícia Civil 3 de 3

Aparelhos serão devolvidos aos donos

Divulgação/Polícia Civil

Ao Metrópoles, o delegado responsável pela ação, Moisés Tavares, chefe do 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) afirmou que a investigação começou após uma pessoa registrar o boletim de ocorrência de um furto em um evento ocorrido no dia 21 de setembro. Segundo o relato, um grupo de pessoas esbarrou na vítima durante uma aglomeração e roubou o aparelho.

Leia também

Com o boletim e as informações fornecidas, incluindo os sinais de localização do celular, as autoridades identificaram o endereço para onde o eletrônico foi levado. Os agentes foram até o endereço e prenderam um casal acusado de participar dos crimes. Além dos 50 celulares sem procedência, um veículo e um notebook também foram apreendidos.

Devolução dos celulares roubados