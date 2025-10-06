06/10/2025
Polícia recupera 50 celulares roubados em shows e eventos em SP

Uma operação da Polícia Civil de São Paulo, nesta segunda-feira (6/19), recuperou cerca de 50 celulares roubados por uma quadrilha especializada em furtos em shows, festivais e grandes eventos.

A operação faz parte do programa SP Mobile, que busca organizar as ações de prevenção e repressão ao furto e roubo de celulares. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Duas pessoas foram presas.

Polícia Civil recuperou 50 celulares roubados em shows e eventos de São Paulo

Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão em Guarulhos. Duas pessoas foram presas

Aparelhos serão devolvidos aos donos

Ao Metrópoles, o delegado responsável pela ação, Moisés Tavares, chefe do 24º Distrito Policial (Ponte Rasa) afirmou que a investigação começou após uma pessoa registrar o boletim de ocorrência de um furto em um evento ocorrido no dia 21 de setembro. Segundo o relato, um grupo de pessoas esbarrou na vítima durante uma aglomeração e roubou o aparelho.

Com o boletim e as informações fornecidas, incluindo os sinais de localização do celular, as autoridades identificaram o endereço para onde o eletrônico foi levado. Os agentes foram até o endereço e prenderam um casal acusado de participar dos crimes. Além dos 50 celulares sem procedência, um veículo e um notebook também foram apreendidos.

Devolução dos celulares roubados

  • De acordo com as autoridades, os proprietários dos aparelhos serão notificados e poderão resgatar os aparelhos.
  • Logo após a ação, cerca de 10 telefones já haviam sido devolvidos.
  • As investigações continuam para apurar os crimes e localizar outros integrantes da quadrilha.
  • “Essa ação mostra a importância de registrar o boletim de ocorrência e do trabalho conjunto entre o cidadão e a Polícia Judiciária, para que a polícia tenha as informações para investigar e solucionar os casos”, afirmou o delegado Moisés Tavares, do 24º Distrito Policial (Ponte Rasa).

 

