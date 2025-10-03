Policiais civis aceitam proposta de reajuste da União. Veja valores

Policiais civis do Distrito Federal aceitaram a proposta de reajuste apresentada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), nesta sexta-feira (3/10).

A categoria reuniu-se em frente ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios e, após reunião do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol-DF) com a pasta, votaram para acatar o valor apresentado.

A proposta prevê reajuste de 27,7% acumulado para classe especial, sendo uma parcela de 12,81% em 2025 e outra de 12,82% em 2026. A primeira parcela incidirá sobre o salário atual. E, a segunda, será aplicada sobre o valor já reajustado inicialmente.

Para a primeira e segunda classes, o aumento acumulado ficou fixado em 25,44%.

Para a terceira classe, o reajuste será de 24,43% pago em duas parcelas de 11,55%.

O sindicato informou que comunicará oficialmente o aceite da categoria para o MGI e a proposta será encaminhada como Projeto de Lei (PL) para votação no Congresso Nacional.