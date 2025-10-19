Policiais disfarçados atropelam e prendem assassino de casal de idosos

Condenado pelo assassinato de um casal de idosos em um sítio, Alex Campos dos Santos, de 30 anos, foi preso na última quarta-feira (16/10) após ser derrubado por uma viatura policial disfarçada, em Mato Grosso.

Ele havia sido condenado a 46 anos de prisão pelo assassinato dos idosos João Geraldo de Oliveira e Maria Aparecida de Oliveira.

O crime ocorreu em fevereiro de 2021, em São José dos Quatro Marcos, em Mato Grosso.

Leia também

Segundo informações da Policia Civil, Alex foi até o sítio dos idosos, sem autorização, para caçar capivaras, o que gerou uma discussão com a vítima, João Geraldo, que foi morto com um golpe de pedra. Em seguida, ele espancou e estrangulou a outra vítima, Maria Aparecida.

Ainda segundo informações oficiais, Alex teria usado os celulares dos idosos para fazer duas ligações para uma ex-mulher.

Na época do crime, ele chegou a ser preso em São Paulo, mas foi transferido para prestar serviços na construção do Centro de Ressocialização Industrial Agamenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. No entanto, conseguiu fugir e permaneceu foragido por quatro anos.

Ao descobrirem onde o criminoso estava se escondendo, policiais passaram a vigiar as movimentações de Alex. Ao ser encontrado dirigindo uma motocicleta, os policiais pediram que ele parasse, quando nāo obedeceu, foi detido e levado de volta ao sistema prisional para cumprir sua pena.