Policiais Militares e Agentes de Trânsito participam de curso de direção preventiva em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 21, policiais militares e agentes de trânsito dos municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul participaram de uma capacitação prática em direção preventiva, realizada no estacionamento do Estádio Arena do Juruá, em Cruzeiro do Sul. A atividade integra a programação do 3º Curso de Trânsito Aplicado (CTA), promovido por uma equipe especializada vinda de Rio Branco.

O curso teve início em 29 de setembro e inclui aulas teóricas e práticas voltadas ao aperfeiçoamento do trabalho dos profissionais de segurança no trânsito. Desde então, os participantes já atuaram em operações com aplicação de multas e apreensões de veículos. Agora, na reta final da formação, o foco está na direção preventiva, uma etapa fundamental para garantir mais segurança nas ações diárias.

De acordo com o subcoordenador do curso, tenente Jacks Gomes, a capacitação visa aprimorar a atuação dos agentes e policiais no trânsito, reforçando a importância da atenção e da técnica ao volante.

“No trânsito, o mais importante quando a gente está dirigindo é a atenção. Estamos ensinando técnicas para que esses agentes de trânsito e policiais possam prestar um serviço melhor e com mais segurança para a sociedade. Isso aqui vai melhorar a prestação de serviço no dia a dia. A sociedade vai ter um trabalho e um serviço de qualidade”, afirmou.

Para o agente de trânsito Fredson Edmar, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o treinamento contribui diretamente para a segurança nas situações de emergência enfrentadas no cotidiano da profissão.

“Essa instrução é muito importante para o serviço que a gente apresenta para a comunidade todos os dias. Durante o serviço, passamos por situações de emergência, temos que fazer manobras arriscadas. Essa instrução serve para aperfeiçoar nosso conhecimento e habilidade para não causar acidentes. Eleva o nível de domínio que temos que ter, além do normal do dia a dia. É adrenalina lá em cima”, comentou.

Já o terceiro sargento da Polícia Militar, José Orlando, destacou a relevância das instruções recebidas ao longo do curso para a atividade policial.

“Estamos recebendo muitas instruções, tanto teóricas quanto práticas. Hoje, especificamente, estamos com essa instrução prática de direção veicular, de grande importância para o nosso dia a dia como operadores de segurança pública. Esse conhecimento abre portas, cria possibilidades e nos qualifica para oferecer um serviço cada vez melhor à sociedade”, concluiu.

O 3º CTA se aproxima do encerramento com a certeza de que os profissionais sairão mais preparados para enfrentar os desafios diários no trânsito e prestar um serviço mais seguro e eficiente à população.