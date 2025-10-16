Policial à paisana tenta impedir assalto e tem filho baleado

Um policial civil à paisana tentou impedir uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira (16/10), e baleou um criminoso, na Vila Osasco, região metropolitana de São Paulo. Durante a ação, o suspeito trocou tiros com o agente e acertou o filho dele na perna. A criança precisou ser socorrida para um hospital da região.

Segundo a Polícia Militar (PM), o caso aconteceu por volta das 11h20, na Avenida Dionysia Alves Barreto. Um policial civil passava pelo local acompanhado do filho, quando avistou uma tentativa de assalto e tentou impedi-la.

O policial disparou contra um criminoso e o baleou, iniciando uma troca de tiros. Conforme apurado pela reportagem, o assaltante estava acompanhado de um comparsa, que tentou dar cobertura ao criminoso, mas fugiu após os disparos.

Durante o confronto, o filho do policial civil acabou sendo atingido por um disparo na perna. Não há informações sobre a idade ou o estado de saúde da vítima.

O assaltante também ficou ferido e o resgate foi acionado. O Corpo de Bombeiros encaminhou o indivíduo ao Pronto-Socorro Antônio Giglio, em Osasco.

O caso é acompanhado pelo 6° Distrito Policial e um boletim de ocorrência deve ser registrado. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) foi procurada pela reportagem, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto.