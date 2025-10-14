Policial da reserva sofre infarto e morre aos 54 anos em hospital do Acre

O município de Mâncio Lima amanheceu em clima de luto nesta terça-feira (14) com a morte do sargento da reserva da Polícia Militar do Acre, José Oliveira Reis, conhecido como Zé Reis, aos 54 anos. Ele faleceu na noite de segunda-feira (13), no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, após sofrer um infarto em sua residência, no bairro Guarani.

Segundo familiares, Zé Reis chegou a ser levado às pressas para a unidade de saúde e passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pelas redes sociais, gerando grande comoção entre colegas de farda, amigos e moradores da cidade.

Com mais de três décadas dedicadas à Polícia Militar, Zé Reis era lembrado pelo profissionalismo e pela postura exemplar durante o serviço. Mesmo depois de se aposentar, continuou ativo na comunidade, atuando na portaria do Fórum de Mâncio Lima.

Além da carreira policial, Zé Reis também se destacou na cultura local. Na década de 1990, foi um dos primeiros integrantes do grupo musical Populares do Guarani, que marcou época na cidade.

De família tradicional do município, ele deixa esposa, filhos e um legado de comprometimento com o serviço público e com a cultura mâncio-limense. O velório acontece em Mâncio Lima, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens.